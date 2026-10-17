WTA Wuhan, Errani e Paolini a caccia della finale: sfida di lusso contro Hunter e Siniakova

Sara Errani e Jasmine Paolini tornano in campo oggi per giocarsi un posto nella finale del WTA 1000 di Wuhan. Le azzurre affronteranno la coppia formata da Storm Hunter e Katerina Siniakova, numero 3 del sedino e campionesse in carica del torneo. Il match sarà l’ultimo incontro sul campo centrale, non prima delle 12.30 italiane, e sarà trasmesso in diretta su SuperTennsi e Sky Sport MAX, oltre che in streaming su Sky GO, NOW, SuperTennis + e sul sito di SuperTennis.

Errani-Paolini, percorso netto fino alla semifinale

La coppia italiana è arrivata tra le migliori quattro del torneo dopo un cammino molto convincente. Errani e Paolini hanno superato nell’ordine Fernandez-Gibson, Mihalikova-Nichiolss e Danilina-Zhang, mostrando una crescita costante partita dopo partita.

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Nei quarti hanno dominato con un netto 6-3 6-1, confermando di aver ritrovato automatismi e fiducia dopo un periodo condizionato anche dai problemi fisici di Paolini.

In palio non solo la finale

La semifinale contro Hunter e Siniakova avrà un peso enorme anche in ottica WTA Finals. Errani e Paolini stanno infatti cercando punti preziosi nella Race per avvicinare ulteriormente la qualificazione all’appuntamento di fine stagione.

L’ostacolo, però, è di quelli importanti: Hunter e Siniakova sono due specialiste assoluto del doppio e proprio nel 2025 hanno conquistato il titolo a Shanghai. Per le azzurre sarà quindi un vero banco di prova contro una delle coppie più forti del circuito.