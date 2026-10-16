Coppa Italia, nuovo format: proposta una fase a gironi, tutte le novità

Coppa Italia verso lo stravolgimento: tornano i gironi per rilanciare le tv. La Lega Serie A studia un formato inedito per la Coppa Italia a partire dalla stagione 2027/28, con gli ascolti televisivi del campionato in chiaro-scuro.

L’addio al tabellone unico e i milioni di Mediaset

I club del massimo campionato italiano stanno valutando modifiche radicali per la Coppa Italia.

L’attuale accordo con Mediaset, da 56 milioni di euro annui per le gare in chiaro, scadrà a fine stagione. L’obiettivo dei dirigenti è incassare cifre superiori alla prossima asta, ravvivando un torneo spesso criticato. L’assemblea ha iniziato ad analizzare potenziali cambi di format della Coppa Italia, in vista del nuovo bando sui diritti televisivi della competizione, guardando alla stagione 2027/28.

Il progetto prevede un allargamento delle squadre iscritte, inserendo un numero maggiore di club di Serie C. La novità principale riguarda però l’inizio della rassegna. Dopo anni di eliminazione diretta, i vertici del pallone valutano di reintrodurre una prima fase a gironi. Un format del genere manca dalla stagione 2004/05. Nessuna decisione definitiva è ancora presa, le analisi andranno avanti nei prossimi mesi, ma la proposta c’è. Da capire poi quando entreranno in scena la “big” ovvero le prime 8 squadra della classifica.

Queste, impegnati nelle gare europee, rappresentato il vero scoglio. Senza coinvolgere squadre di primo livello, infatti, risulta complicato aumentare gli ascolti tv.

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I dati di Sky e Dazn e il centro di Lissone

A proposito di diritti tv, l’incontro di oggi come riporta la Gazzetta ha toccato anche importanti questioni televisive. I numeri confermano che l’avvio della Serie A ha registrato un aumento degli spettatori su Sky e Dazn di quasi il 2%, segnando un +1,97%.

La Lega ha diffuso una nota sottolineando i 5.910.957 di telespettatori totali nelle prime 6 giornate della Serie A Enilive 25/26 contro i 6.027.352 nella stagione attuale, dati che considerano solo le gare trasmesse singolarmente, non Zona Dazn per gli incontri in contemporanea.

Sul fronte dei diritti tv internazionali i contatti procedono. I presidenti ridurranno a breve il gruppo degli investitori interessati, oggi composto da 5 o 6 fondi, puntando a una scelta entro fine anno. Le società hanno poi approvato il bilancio consuntivo al 30 giugno 2026.