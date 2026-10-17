Mondiali pista 2026, Predomo avanza e Consonni parte in salita: oggi attese anche Guazzini e Alzini

È iniziata con risultati alterni la quarta giornata dell’Italia ai Mondiali di ciclismo su pista a Shanghai. Nella sessione mattutina sono già scesi in pista Miriam Vece, Mattia Predomo e Simone Consonni, mentre più tardi toccherà anche a Martina Alzini, oltre alla coppia formata da Vittoria Guazzini e Chiara Consonni nella Madison femminile. L’Italia, dopo l’oro conquistato da Jonathan Milan, cerca altre medaglie in una giornata ricca di appuntamenti.

Predoo agli ottavi, Vece eliminata e Consonni decimo

La mattinata si era aperta con Miriam Vece nel chilometro da fermo femminile. L’azzurra ha chiuso in 1’07″316, terminando all 11° posto e restando fuori dalla finale riservata alle migliori otto. Molto meglio Mattia Predomo nella velocità. L’italiano ha fatto registrare 9″601, tredicesimo tempo delle qualificazioni, guadagnandosi l’accesso ai sedicesimi.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Qui ha battuto Njisane Philip per appena 28 millesimi, conquistando così un posto negli ottavi di finale. Avvio più complicato invece per Simone Consonni nell’Omnium. Nello Scratch, prima delle quattro prove, l’azzurro ha chiuso decimo, mentre la vittoria è andata al portoghese Iuri Leitao.

Il programma azzurro di oggi

La giornata è però ancora lunga. Predomo tornerà in pista alle 8.32 per gli ottavi della velocità, mentre Consonni disputerà la Tempo Race alle 8.51, poi l’Eliminazione alle 13.01 e la Corsa a punti alle 14.23, decisiva per la classifica finale dell’Omnium.

Attesa anche per Martina Alzini nell’inseguimento individuale femminile e soprattutto per Vittoria Guazzini e Chiara Consonni, campionesse olimpiche in carica, che andranno a caccia di una medaglia nella Madison.