Mondiali ginnastica artistica 2026, si parte a Rotterdam: oggi qualificazioni maschili e caccia ai pass per Los Angeles 2028

Si alza oggi il sipario sui Mondiali 2026 di ginnastica artistica a Rotterdam. La rassegna iridata entra subito nel vivo con le qualificazioni maschili, primo appuntamento di un evento che avrà un peso enorme anche in ottica olimpica: in palio, infatti, ci saranno tre pass per Los Angeles 2028. La giornata odierna sarà interamente dedicata alle prime quattro suddivisioni, mentre domani toccherà agli ultimi due gruppi completare il quadro delle qualificazioni.

Quattro suddivisioni e subito tante big in pedana

Il programma scatterà alle 10.00 con la prima suddivisione, che vedrà impegnati Brasile, Canada, Cina Taipei e Francia. Alle 12.10 sarà invece la volta della seconda rotazione, con Cipro, Corea del Sud, Russia e Ucraina.

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Nel pomeriggio, dalle 16.00, spazio alla terza suddivisione con Colombia, Egitto, Paesi Bassi e Ungheria. Il momento più atteso arriverà alle 19.10, quando entreranno in scena alcune delle principali favorite della vigilia: Giappone, Gran Bretagna e Stati Uniti, insieme all’Australia.

Dove vedere i Mondiali e perché la giornata di oggi pesa già tanto

Non è prevista diretta televisiva per il turno preliminare, ma tutte le qualificazioni saranno disponibili in streaming su Eurovision Sport. La giornata servirà a definire una parte importante del quarto delle finali individuali e a squadre, ma soprattutto inizierà a delineare i rapporti di forza di una rassegna che guarda già al prossimo ciclo olimpico.

A Rotterdam, dunque, non si gareggia soltanto per le medaglie mondiali: si comincia anche a costruire il percorso verso Los Angeles 2028. E già dalle qualificazioni maschili di oggi potrebbero arrivare indicazioni pesantissime.