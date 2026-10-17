Ginnastica ritmica, a Terni scatta la Serie A: prima prova in diretta su Sportface TV

Si alza il sipario sul Campionato Nazionale 2026 di Serie A1, A2 e B di ginnastica ritmica. L’Umbria Forum di Terni ospiterà la prima prova di una stagione che accompagnerà le migliori società italiane dino alla Final Sex di Bergamo. Il programma di sabato 17 ottobre prevede la Serie A2 alle 15.00 e la Serie A1 alle 19.00, entrambe trasmesse in diretta su Sportface TV e Prime Video.

Motto campione da battere, tante big al via

Gli occhi saranno puntati soprattutto sulla Raffaello Motto Viareggio, campione d’Italia in carica e pronta a difendere il titolo conquistato nella scorsa stagione. Le toscane potranno contare ancora una volta anche sulla campionessa olimpica Darja Varfolomeev.

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Tra le società chiamate a contendere loro lo scettro figurano realtà storiche del movimento come Udinese, Ginnastica Fabriano, Armonia d’Abruzzo, San Giorgio ’79 Desio, Milanese Forza e Coraggio e Cervia Ginnastica e Sport, protagoniste ai vertici già nell’ultima annata.

Nuovo format e quattro tappe verso la Final Six

La stagione 2026 presenterò anche diverse novità. In Serie A1 e A2 saranno disputati cinque esercizi anziché quattro: cerchio, palla, calzette, nastro e un esercizio “jolly”, il cui punteggio potrà sostituire quello dello stesso attrezzo qualora risulti superiore. Inoltre, la regular season passerà da tre a quattro tappe.

Dopo Terni, il campionato farà tappa a Biella il 31 ottobre e il 1° novembre, quindi a Livorno il 14 e il 14 novembre, prima dell’atto conclusivo di Bergamo il 28 e 29 novembre.