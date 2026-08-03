WTA Toronto, Cocciaretto si ritira contro Gibson all’esordio: le sue condizioni

Elisabetta Cocciaretto ha già concluso il suo percorso al WTA Toronto: la tennista azzurra è stata costretta a ritirarsi nell’esordio contro Gibson

Termina dopo solo 57 minuti l’esordio di Elisabetta Cocciaretto nel WTA 1000 di Toronto. L’azzurra è stata costretta a un ritiro anticipato per un fastidioso problema al ginocchio durante il match di primo turno contro l’australiana Talia Gibson. Al momento dell’abbandono, la tennista marchigiana si trovava già in svantaggio nel punteggio, sotto per 6-2 3-2.

Si tratta di un vero peccato per l’italiana, reduce da un’ottima settimana sul cemento di Washington e intenzionata a confermare il suo eccellente stato di forma anche in Canada. Il match è scivolato via dalle mani di Cocciaretto fin dalle prime battute.

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Dopo aver sprecato una palla break in avvio, l’azzurra ha ceduto il servizio nel secondo game. La Gibson si è dimostrata chirurgica al servizio, mettendo a segno ben dieci ace e vincendo l’88% dei punti con la prima di battuta. Al contrario, i problemi fisici hanno pesantemente condizionato la Cocciaretto, capace di vincere solo il 43% dei punti con la prima, subendo un nuovo break nell’ottavo game e chiudendo il primo parziale sul 6-2.

Cocciaretto ha già concluso la sua esperienza a Toronto

In apertura di secondo set, l’azzurra ha trovato un immediato break che aveva riacceso le speranze. Tuttavia, la giocatrice ha successivamente perso otto punti consecutivi, vedendo aggravarsi le proprie condizioni fisiche.

Dopo il quinto game, per evitare di compromettere ulteriormente il ginocchio, l’azzurra ha purtroppo preferito alzare bandiera bianca, concludendo così anzitempo la propria sfortunata avventura sui campi canadesi, con la speranza di un completo recupero.