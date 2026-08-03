Europei di nuoto artistico, bronzo Italia nel team free con “Angeli e Demoni”

Le azzurre chiudono al terzo posto con 256.1558 punti, alle spalle delle atlete neutrali e della Spagna. È la quinta medaglia italiana nella disciplina agli Europei di Parigi.

L’Italia conquista la medaglia di bronzo nel team free agli Europei di nuoto artistico in corso a Parigi. Le azzurre hanno interpretato la coreografia “Angeli e Demoni”, chiudendo la finale di oggi, lunedì 3 agosto, con 256.1558 punti.

Il punteggio della squadra italiana è composto dai 133.8808 ottenuti negli elementi e dai 122.2750 assegnati per l’impressione artistica.

Il titolo europeo è andato alle atlete russe in gara sotto bandiera neutrale, prime con 285.0346 punti. Medaglia d’argento per la Spagna con 282.3541.

Quinta medaglia per l’Italia del nuoto artistico

Il bronzo del team free rappresenta la quinta medaglia conquistata dall’Italia del nuoto artistico nella rassegna continentale parigina.

La formazione azzurra era composta da Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Alessia Macchi, Beatrice Esegio, Valentina Bisi, Beatrice Andina e Giulia Vernice. Le riserve erano Sarah Maria Rizea e Giorgia Lucia Macino.

Per Mastroianni, che domenica 2 agosto ha compiuto 25 anni, il podio è arrivato il giorno successivo al compleanno.

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La coreografia “Angeli e Demoni”

L’esercizio, curato da Anna Voloshyna, racconta il passaggio dell’angelo alla dimensione del demone e la tensione generata dalla battaglia tra le due parti.

Il messaggio conclusivo della coreografia è che la pace non nasce dalla vittoria di una delle due componenti, ma dalla loro reciproca accettazione.

I costumi bianchi e neri hanno rafforzato il dualismo del racconto, accompagnato da una prova costruita in crescendo per intensità ed emozione.

La squadra italiana aveva già presentato lo stesso tema ai Mondiali di Singapore 2025, chiusi al quinto posto. A Parigi le azzurre lo hanno interpretato con energia, eleganza e partecipazione.

Italia terza anche nel preliminare

Nel turno preliminare l’Italia aveva già occupato la terza posizione con 235.7041 punti, alle spalle delle atlete neutrali, prime con 272.7400, e della Spagna, seconda con 266.5275.

Le azzurre, vicecampionesse europee a Funchal nel 2025, hanno quindi confermato il proprio piazzamento in finale, migliorando sensibilmente il punteggio.

Andina: “Questa medaglia rappresenta il percorso dell’intero anno”

Beatrice Andina ha sottolineato il valore del risultato e i progressi compiuti dalla squadra durante la stagione.

«Questa medaglia ha un valore grandissimo per noi perché rappresenta tutto il percorso che abbiamo fatto quest’anno», ha spiegato.

«Se pensiamo alla prima gara disputata qui a Parigi, la prima Coppa del Mondo, c’è stato un netto miglioramento tra noi come squadra e come gruppo, ma anche nel lavoro con i tecnici. Abbiamo lavorato tantissimo per migliorare la pulizia di ogni elemento e la sincronia».

L’azzurra ha parlato anche delle modifiche inserite nell’esercizio: «Abbiamo cambiato praticamente in ogni tappa anche le spinte per cercare di ottenere un valore maggiore. Adesso abbiamo inserito due salti che sono venuti benissimo: mi sono sentita veramente in aria. Poi abbiamo una doppia torre nella quale faccio una verticale per cercare di ottenere un punteggio più alto».

Iacoacci: “Oggi questo era il nostro posto”

Marta Iacoacci ha riconosciuto il valore delle due squadre che hanno preceduto l’Italia.

«Guardando i livelli di difficoltà e tutte le coreografie, oggi questo era il nostro posto e siamo soddisfatte di quello che abbiamo fatto», ha dichiarato.

«Abbiamo mantenuto la classifica di ieri anche oggi, quindi più di così non potevamo fare. Siamo dietro la Russia e la Spagna e, a questo punto dell’anno, questo è il risultato».

Iacoacci ha inoltre ricordato il lavoro svolto durante la stagione: «Abbiamo disputato quattro tappe di Coppa del Mondo che ci hanno portato fino a qui e ci hanno fatto crescere».

Farinelli: “In acqua ho visto carisma e potenza”

La responsabile degli esercizi di squadra Roberta Farinelli ha spiegato che il terzo posto rappresentava l’obiettivo della finale.

«Sappiamo che davanti ci sono dei mostri sacri come la Russia e la Spagna, medagliate olimpiche da sempre. Il nostro obiettivo era il terzo posto e cercare comunque di rosicchiare qualcosa nel punteggio», ha affermato.

«Hanno nuotato molto bene. Abbiamo eseguito le prime spinte veramente alte e anche la terza. Rispetto alla Super Final di Toronto abbiamo inserito due spinte acrobatiche e due salti per ottenere più punti. Credo che sia andata come doveva andare».

Farinelli ha evidenziato anche le difficoltà legate alla lunga attesa prima della gara: «Siamo qui dal 29 luglio e non è facile mantenere la concentrazione fino all’obiettivo. Questa medaglia rappresenta un’iniezione di fiducia: domani avremo il programma tecnico della squadra e poi finiremo con l’acro».

La responsabile azzurra ha infine individuato i margini di crescita: «Possiamo migliorare nella velocità di esecuzione degli ibridi, restare meno tempo sott’acqua e aumentare il coefficiente di difficoltà. In acqua ho visto tanto carisma, tanta potenza e tanto spostamento. Alla fine erano stanche e faticavano ad arrivare alla scaletta, ma hanno dato tutto».

La classifica del team free

Atlete neutrali: 285.0346 punti, 157.0846 negli elementi e 127.9500 nell’impressione artistica; Spagna: 282.3541 punti, 147.4291 negli elementi e 134.9250 nell’impressione artistica; Italia: 256.1558 punti, 133.8808 negli elementi e 122.2750 nell’impressione artistica.

Il bronzo nel team free conferma così l’Italia sul podio europeo e dà fiducia alla squadra in vista delle prossime prove in programma a Parigi.