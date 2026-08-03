Europei Parigi, Santoro e Belotti bronzo nel sincro 3 metri: battuta la Gran Bretagna

Santoro e Belotti vincono un grande bronzo agli Europei di Parigi: la Gran Bretagna finisce fuori dal podio, l’Italia vince il bronzo

Stefano Belotti e Matteo Santoro ce l’hanno fatta: è arrivata una bellissima medaglia di bronzo nel sincro dal trampolino 3 metri agli Europei di tuffi di Parigi, regalando all’Italia un’altra posizione di prestigio nella rassegna continentale delle discipline acquatiche.

Gli azzurri, quinti dopo la penultima rotazione, hanno trovato un ultimo tuffo da 80.50 punti che è valso il sorpasso decisivo per agguantare il terzo gradino del podio. Di conseguenza, hanno tolto la posizione alla Gran Bretagna di Anthony Harding e Jack Laugher.

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Con 386.07 punti totali, la coppia italiana ha beffato per appena mezzo punto i britannici, fermatisi a 385.59, al termine di una gara vissuta sul filo dei nervi e risolta soltanto all’ultima rotazione. Una rimonta emozionante, costruita tuffo dopo tuffo, che premia una grande prova tecnica e la freddezza mentale dei due atleti italiani, capaci di regalare il meglio in un grande finale e ottenere il massimo possibile nella serata di oggi.

La grande prova azzurra, ma non solo: le prime due posizioni

Davanti agli azzurri hanno chiuso solamente i tedeschi Lou Noel Guy Massenberg e Jonathan Gisbert Schauder, medaglia d’oro con 423.84 punti, e gli Atleti Neutrali Evgenii Kuznetsov e Nikita Shleikher, argento con 408.99.

Si tratta della nona medaglia per l’Italia agli Europei delle discipline acquatiche in corso a Parigi, la terza di bronzo, che si aggiunge ai tre ori e agli altrettanti argenti già conquistati dalla spedizione azzurra. Il podio parigino conferma la crescita del movimento azzurro dei tuffi, sempre più protagonista nelle grandi manifestazioni internazionali, e che sta regalando grandi gioie anche in occasione di questi Europei.