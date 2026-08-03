Trampolino e Tumbling, Italia al Training Camp European Gymnastics di Sangalhos

Terza partecipazione consecutiva per la delegazione azzurra al raduno internazionale disputato in Portogallo dal 26 luglio al 1° agosto. Presenti cinque tecnici e sette ginnasti.

Per il terzo anno consecutivo l’Italia ha partecipato al Training Camp European Gymnastics dedicato a Trampolino Elastico, Tumbling e Double Mini Trampoline.

Il raduno internazionale si è svolto a Sangalhos, in Portogallo, dal 26 luglio al 1° agosto e ha coinvolto una delegazione azzurra composta da cinque tecnici e sette ginnasti provenienti da diverse società sportive italiane.

I cinque tecnici della delegazione italiana

Lo staff tecnico presente a Sangalhos era formato da:

Tiziana Cerroni, responsabile nazionale Tumbling;

Daniele Guazzarotto;

Ferdinando Montanaro;

Aurora Dardari;

Francesca Nobile.

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I sette ginnasti presenti al Training Camp

Gli atleti italiani impegnati nelle attività di tumbling e trampolino erano:

Giorgia Bellavia, Acrobatic Sport ASD;

Ilaria Bottoni, A.G. Velitrae ASD;

Filippo Ciccotti, A.G. Velitrae ASD;

Arturo Meliadò, Centro Sport Usacli Torino;

Irene Quercia, ASD Cynisca;

Asia Vergani, Nuova Artistica Monza ASD;

Tiziano Salati, SSD Ginnastica Anzio.

Un’altra esperienza internazionale per il movimento azzurro

La partecipazione al Training Camp ha offerto alla delegazione italiana un’ulteriore occasione di confronto nel panorama europeo.

La presenza per il terzo anno consecutivo testimonia il percorso di crescita del movimento italiano del trampolino e del tumbling, impegnato a consolidare la propria attività internazionale attraverso il lavoro di tecnici e ginnasti.

L’esperienza portoghese si è conclusa il 1° agosto, dopo una settimana dedicata alle discipline del Trampolino Elastico, del Tumbling e del Double Mini Trampoline.