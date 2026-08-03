Para climbing, l’Italia prepara Coppa del Mondo ed Europei: concluso il raduno di Arco

Diciannove azzurri hanno lavorato al Centro Tecnico Federale su otto itinerari di alto livello in vista dei due appuntamenti di Laval, in programma alla fine di agosto.

La Nazionale italiana di para climbing ha concluso al Centro Tecnico Federale di Arco il raduno di preparazione dedicato ai prossimi appuntamenti internazionali della stagione.

I 19 atleti convocati hanno lavorato in vista della Coppa del Mondo e dei Campionati Europei, entrambi in programma a Laval alla fine di agosto.

Otto itinerari per ricreare le condizioni di gara

Il raduno ha permesso agli azzurri di affrontare un programma intenso e completo, sviluppato attraverso la collaborazione tra lo staff tecnico federale e il team di tracciatura.

Gli atleti si sono allenati su otto itinerari di elevato livello tecnico, alternando sessioni tecnico-tattiche a vista e lavori ad alto volume.

Le caratteristiche delle vie sono state studiate per riprodurre condizioni il più possibile simili a quelle che la Nazionale incontrerà durante le competizioni di Laval.

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Il lavoro del team di tracciatura

Un contributo importante è arrivato dal gruppo di tracciatura guidato dalla tracciatrice internazionale Maragda Gabarre.

Al suo fianco hanno lavorato gli specialisti Lorenzo Carasio, Marco Giorgio e Filippo Manca.

Il team ha tradotto sul campo la pianificazione elaborata dal tracciatore internazionale Loris Manzana, responsabile della tracciatura del settore para climbing italiano.

Sono stati così realizzati itinerari pensati per rispondere alle differenti esigenze tecniche e funzionali dei 19 atleti presenti al raduno.

Cascone soddisfatta del lavoro svolto

La direttrice tecnica Cristina Cascone ha raccolto le valutazioni dei tecnici Luca Montanari e Camilla Bendazzoli, oltre ai riscontri forniti dagli stessi atleti.

Il giudizio sul lavoro svolto è stato positivo: il gruppo di vie si è dimostrato coerente con gli obiettivi fissati per questa fase della preparazione e adeguato alle esigenze della squadra.

Le vie resteranno disponibili fino alla partenza

I principali itinerari utilizzati durante il raduno resteranno allestiti al Centro Tecnico Federale di Arco fino alla partenza della Nazionale per Laval.

Gli atleti potranno quindi proseguire il lavoro nelle prossime settimane e completare la preparazione in vista della Coppa del Mondo e degli Europei.

La squadra azzurra si avvicina così ai due appuntamenti di fine agosto attraverso un percorso mirato sul piano tecnico, fisico e mentale.