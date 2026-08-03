Maltempo nel tennis nordamericano: finali rinviate a Washington, slittano Berrettini e Cocciaretto

La pioggia ha fermato il programma negli Stati Uniti e in Canada. Oggi si completano le finali di Washington, mentre a Montreal sono attesi Berrettini, Sonego e Bellucci.

Il maltempo continua a condizionare pesantemente il tennis nordamericano. Dopo aver stravolto il programma del torneo di Washington, la pioggia ha rallentato anche l’avvio del Masters 1000 di Montreal e provocato rinvii nel WTA 1000 di Toronto.

Le due finali di Washington, inizialmente previste domenica 2 agosto, sono state riprogrammate per oggi, lunedì 3 agosto. Numerosi incontri sono slittati anche in Canada, compresi quelli di Matteo Berrettini ed Elisabetta Cocciaretto.

Washington, Pegula-Eala riparte dal secondo set

La finale femminile tra Jessica Pegula e Alexandra Eala è stata sospesa con la statunitense avanti 6-4, 1-2.

Le due giocatrici torneranno in campo oggi per completare l’incontro e assegnare il titolo. Pegula ripartirà quindi con un set di vantaggio, ma con la filippina avanti di un game nella seconda frazione.

Fritz-Jodar rinviata senza iniziare

Non è invece mai cominciata la finale maschile tra Taylor Fritz e Rafael Jodar, inizialmente inserita nel programma di domenica.

La sfida per il titolo è stata rinviata alla serata di oggi. Soltanto al termine dell’incontro sarà definita anche la situazione aggiornata del ranking ATP, con Fritz ancora coinvolto nella distribuzione dei punti del torneo.

Dopo la conclusione dell’appuntamento di Washington, i quattro finalisti si trasferiranno in Canada per partecipare al Masters 1000 di Montreal e al WTA 1000 di Toronto, due tappe importanti nel percorso di avvicinamento agli US Open.

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Montreal, rinviato l’esordio di Berrettini

La pioggia ha provocato numerosi rinvii anche a Montreal. Tra le partite che non si sono disputate figura l’esordio di Matteo Berrettini contro l’argentino Mariano Navone.

Il match è stato riprogrammato per oggi. Il romano proverà quindi a iniziare il proprio percorso nel torneo canadese dopo l’attesa causata dalle condizioni meteorologiche.

In campo anche Sonego e Bellucci

Il programma di lunedì prevede inoltre gli incontri di altri due tennisti italiani.

Lorenzo Sonego affronterà Tallon Griekspoor, mentre Mattia Bellucci sfiderà Sebastian Baez. Entrambe le partite sono previste nella serata italiana.

L’incognita resta però legata al meteo: le previsioni indicano ancora la possibilità di precipitazioni e rovesci nei prossimi giorni, con il rischio di ulteriori modifiche al programma.

Toronto, Stefanini eliminata prima dello stop

Situazione complicata anche nel torneo femminile di Toronto. Prima della cancellazione del programma di domenica, Lucrezia Stefanini è riuscita a completare il proprio incontro, venendo eliminata dalla colombiana Camila Osorio.

Non è invece scesa in campo Elisabetta Cocciaretto. La partita dell’azzurra contro Talia Gibson dovrebbe disputarsi oggi dopo il rinvio provocato dalla pioggia.

Gli organizzatori dei tre tornei dovranno quindi recuperare diversi incontri, cercando di gestire un calendario già congestionato e ancora minacciato dalle condizioni meteorologiche.