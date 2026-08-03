Motori in tv, MotoGP a Silverstone e IndyCar a Portland: il programma su Sky e NOW

Da giovedì 6 a domenica 9 agosto il GP di Gran Bretagna del Motomondiale, con Sprint e gara della MotoGP. Domenica sera spazio anche all’OnlyBulls Grand Prix of Portland.

Quattro giorni dedicati ai motori su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto il Motomondiale farà tappa a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento della stagione, mentre nel fine settimana tornerà in pista anche la NTT IndyCar Series con la gara di Portland.

Il programma del GP britannico sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP. Domenica 9 agosto, alle ore 22.15, l’OnlyBulls Grand Prix of Portland sarà invece visibile su Sky Sport F1.

MotoGP a Silverstone dal 6 al 9 agosto

Il fine settimana del Motomondiale inizierà giovedì alle ore 17 con la conferenza stampa dei piloti, preceduta alle 14.15 da Paddock Pass.

Venerdì si entrerà nel vivo dell’attività in pista. La MotoGP disputerà la prima sessione di prove libere alle 12.40 e le prequalifiche alle 17.

Sabato sono previste le seconde prove libere alle 12.05, le qualifiche alle 12.45 e la Sprint alle 16.55. La gara principale della MotoGP scatterà domenica alle ore 14.

Nel corso del weekend saranno impegnate anche Moto2, Moto3 e Harley-Davidson Bagger World Cup.

La squadra di Sky Sport per il GP di Gran Bretagna

La telecronaca della MotoGP sarà affidata a Guido Meda e Mauro Sanchini.

Vera Spadini condurrà gli approfondimenti prima e dopo le gare, mentre Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni cureranno gli aggiornamenti direttamente dal circuito.

Rosario Triolo e Mattia Pasini commenteranno le sessioni e le gare di Moto2 e Moto3.

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Il programma di giovedì 6 agosto

Ore 14.15: Paddock Pass;

Ore 17.00: conferenza stampa piloti.

Il programma di venerdì 7 agosto

Ore 10.55: Moto3, prove libere 1;

Ore 11.45: Moto2, prove libere 1;

Ore 12.40: MotoGP, prove libere 1;

Ore 13.40: Paddock Live;

Ore 15.10: Paddock Live;

Ore 15.15: Moto3, prequalifiche;

Ore 16.00: Moto2, prequalifiche;

Ore 17.00: MotoGP, prequalifiche;

Ore 18.15: Paddock Live Show;

Ore 18.45: Talent Time.

Il programma di sabato 8 agosto

Ore 10.35: Moto3, prove libere 2;

Ore 11.20: Moto2, prove libere 2;

Ore 12.05: MotoGP, prove libere 2;

Ore 12.45: MotoGP, qualifiche;

Ore 13.40: Paddock Live;

Ore 14.30: Paddock Live;

Ore 14.45: Moto3, qualifiche;

Ore 15.40: Moto2, qualifiche;

Ore 16.30: Paddock Live;

Ore 16.55: MotoGP, Sprint;

Ore 17.45: Paddock Live Show;

Ore 18.30: Talent Time;

Ore 19.00: Harley-Davidson Bagger World Cup, Gara 1 in differita.

Il programma di domenica 9 agosto

Ore 10.35: warm-up MotoGP;

Ore 11.00: MotoGP Rider Fan Parade;

Ore 11.45: Paddock Live;

Ore 12.15: Moto2, gara;

Ore 13.15: Paddock Live;

Ore 13.30: Grid;

Ore 14.00: MotoGP, gara;

Ore 15.00: Zona Rossa;

Ore 15.30: Moto3, gara;

Ore 16.30: Zona Rossa;

Ore 17.00: Race Anatomy;

Ore 17.00: Harley-Davidson Bagger World Cup, Gara 2 su Sky Sport Arena.

IndyCar, domenica il Grand Prix of Portland

Nel fine settimana torneranno protagoniste anche le quattro ruote con la NTT IndyCar Series.

L’OnlyBulls Grand Prix of Portland scatterà domenica 9 agosto alle ore 22.15 e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW.

Aggiornamenti su Sky Sport 24 e sui canali digitali

Per tutto il weekend saranno disponibili aggiornamenti continui sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport.

La copertura comprenderà risultati, highlights e approfondimenti dedicati al Gran Premio di Gran Bretagna del Motomondiale e alla gara IndyCar di Portland.