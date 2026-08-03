Europei di fondo 2026, martedì il via nella Senna: Paltrinieri e Taddeucci guidano l’Italia

La rassegna di Parigi scatterà il 4 agosto con le due 10 chilometri. Gli uomini in gara dalle 10, la prova femminile alle 14.30. Chiusura sabato con la staffetta mista 4×1500.

La Nazionale italiana di nuoto in acque libere è pronta per gli Europei di Parigi, in programma da martedì 4 a sabato 8 agosto nelle acque della Senna.

Gli azzurri sono arrivati sabato nella capitale francese e hanno svolto domenica e lunedì due doppie sedute di allenamento, dividendosi tra la piscina e il campo di gara.

La rassegna continentale scatterà domani con le due prove sui 10 chilometri. Alle ore 10 saranno impegnati Gregorio Paltrinieri, Marcello Guidi e Andrea Filadelli. Alle 14.30 toccherà invece a Ginevra Taddeucci, Linda Caponi e Giulia Berton.

Partenza dal Pont de Grenelle

Le gare partiranno dal Pont de Grenelle, sulla Senna, nei pressi della statua della Libertà presente a Parigi dal 1870, primo esemplare in scala ridotta rispetto a quella collocata a Liberty Island, a New York.

Molti componenti della Nazionale, tra i quali il capitano Gregorio Paltrinieri, hanno completato a Livigno la preparazione per la gara fluviale. Il nuoto in acque libere torna nella Senna a due anni dalla prova olimpica disputata nell’area del Pont Alexandre.

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Il percorso delle gare nella Senna

La corrente risulta pari a circa un quinto rispetto a quella incontrata durante le Olimpiadi. Il movimento delle foglie e dei rami presenti in acqua è appena percepibile.

La partenza della 10 chilometri sarà a favore di corrente, mentre il tratto conclusivo verrà affrontato contro corrente, con un’impostazione simile a quella adottata per le gare olimpiche.

Il pontone utilizzato per la partenza e per i rifornimenti è posizionato sul lato corto del circuito. La prova sui 10 chilometri prevede otto giri da 1.250 metri, con due lati lunghi di circa 600 metri e due tratti corti di 35 metri.

La 5 chilometri si svilupperà invece su quattro giri dello stesso percorso.

Per le gare knockout e per la staffetta, partenza e arrivo saranno spostati a due terzi del lato lungo di ritorno. Gli atleti inizieranno contro corrente, affronteranno il lato corto, proseguiranno a favore di corrente e completeranno il giro con una nuova risalita.

La temperatura dell’acqua non dovrebbe essere particolarmente bassa. Durante le Olimpiadi aveva superato i 21 gradi e il caldo registrato a Parigi lascia prevedere valori abbondantemente superiori ai 20 gradi.

Paltrinieri, Guidi e Filadelli nella 10 chilometri maschile

Il programma si aprirà martedì 4 agosto alle ore 10 con la 10 chilometri maschile.

L’Italia schiererà il campione olimpico Gregorio Paltrinieri, Marcello Guidi e Andrea Filadelli. Paltrinieri sarà successivamente impegnato anche nella 5 chilometri e nella 3 chilometri knockout.

Taddeucci guida il terzetto femminile

La 10 chilometri femminile partirà alle ore 14.30. Tra le protagoniste ci sarà Ginevra Taddeucci, medaglia di bronzo olimpica, affiancata da Linda Caponi e Giulia Berton.

Taddeucci prenderà parte anche alla 5 chilometri e alla prova knockout. Caponi sarà impegnata nella 3 chilometri knockout, mentre per Berton la gara di apertura sarà l’unica prova individuale prevista dal programma comunicato.

I convocati dell’Italia

Gregorio Paltrinieri, Fiamme Oro/Coopernuoto: 5 km, 10 km e 3 km knockout;

Marcello Guidi, Fiamme Oro/RN Cagliari: 5 km e 10 km;

Andrea Filadelli, Marina Militare: 10 km e 3 km knockout;

Domenico Acerenza, Fiamme Oro/AC Group CC Napoli: 5 km e 3 km knockout;

Ginevra Taddeucci, Fiamme Oro/AC Group CC Napoli: 5 km, 10 km e 3 km knockout;

Linda Caponi, Centro Sportivo Carabinieri: 10 km e 3 km knockout;

Giulia Berton, Marina Militare: 10 km;

Barbara Pozzobon, Fiamme Oro/Hydros: 5 km;

Noemi Cesarano, Marina Militare/Time Limit: 5 km;

Rebecca Rimoldi, CC Aniene: 3 km knockout.

Lo staff azzurro

Stefano Rubaudo, coordinatore tecnico e logistico;

Fabrizio Antonelli, tecnico;

Giovanni Pistelli, tecnico;

Pietro Bonanno, tecnico;

Sergio Crescenzi, medico;

Giuseppe Iuvaro, fisioterapista.

Il programma degli Europei di fondo

Martedì 4 agosto

Ore 10.00-12.30: 10 km maschile;

Ore 14.30-17.00: 10 km femminile.

Mercoledì 5 agosto

Ore 10.00-11.30: 5 km maschile;

Ore 14.30-16.00: 5 km femminile.

Giovedì 6 agosto

Giornata di riposo.

Venerdì 7 agosto

Ore 10.00-12.00: 3 km knockout femminile;

Ore 15.00-17.00: 3 km knockout maschile.

Sabato 8 agosto

Ore 10.00-11.45: staffetta mista 4×1500 metri.

L’Italia debutterà dunque domani con sei atleti nelle due gare più lunghe del programma, inaugurando cinque giornate di competizioni che si concluderanno sabato con la staffetta mista.