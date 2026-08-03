Tour de France femminile, grande fuga di Sigrid Ytterhus Haugset: conquista anche la maglia gialla

La fuga di Haugset nel Tour de France femminile gli vale la maglia gialla: cosa è successo nella tappa del Tour de France femminile

Sigrid Ytterhus Haugset ha firmato un’impresa storica nella terza tappa del Tour de France Femminile 2026, imponendosi sul traguardo di Poligny al termine di una straordinaria fuga solitaria iniziata a ben 88 chilometri dall’arrivo.

La portacolori della Uno-X Mobility ha saputo sfruttare l’indecisione del gruppo, conquistando non solo il successo di giornata, e anche la maglia gialla. Per la Norvegia si tratta di un risultato storico: è infatti la prima vittoria e il primo simbolo del primato nella storia della corsa femminile organizzata da ASO.

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La tappa di oggi al Tour de France femminile

La frazione, lunga 156,5 chilometri da Ginevra a Poligny e caratterizzata da oltre 2.500 metri di dislivello, si è rivelata durissima fin dalle prime rampe del Col de la Faucille.

Il ritmo elevato ha mandato subito in crisi diverse velociste, tra cui l’ex leader Lorena Wiebes, mentre nel finale la selezione operata sulla Côte de Chaux Champagny ha spezzato il gruppo delle migliori. Nonostante i tentativi delle principali pretendenti alla classifica generale, nessuna è riuscita a organizzare un inseguimento efficace nei confronti della battistrada.

Gli ultimi chilometri hanno regalato un avvincente confronto a distanza tra Haugset e Lotte Kopecky. La campionessa belga ha tentato una rimonta coraggiosa con una lunghissima azione in solitaria, ma non è mai riuscita a colmare il divario. La norvegese ha potuto alzare le braccia al cielo, precedendo Kopecky, mentre Marianne Vos ha regolato il gruppo nella volata per il terzo posto. Da sottolineare la buona decima posizione di Monica Trinca Colonel.