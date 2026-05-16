Internazionali d’Italia 2026, Sinner batte Medvedev ed è in finale contro Ruud

Jannik Sinner completa il match interrotto per pioggia e supera Daniil Medvedev al Foro Italico. L’azzurro conquista la finale degli Internazionali BNL d’Italia, dove sfiderà Casper Ruud.

Jannik Sinner è in finale agli Internazionali BNL d’Italia.

L’azzurro ha completato nella giornata di oggi la semifinale interrotta ieri sera per pioggia contro Daniil Medvedev, chiudendo il match dopo una ripresa ad altissima tensione davanti al Centrale del Foro Italico gremito.

Sinner si è imposto dopo essere ripartito dal punteggio di 6-2, 5-7, 4-2 in suo favore.

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Il match sospeso dalla pioggia

La semifinale era stata interrotta venerdì sera sotto la pioggia mentre Medvedev era al servizio sul 4-2 per l’azzurro nel terzo set.

Una sospensione arrivata in un momento delicato della partita, dopo il malessere accusato da Sinner nel secondo parziale tra conati di vomito e problemi fisici alla coscia destra.

La lunga pausa ha inevitabilmente cambiato l’approccio mentale e tattico dei due giocatori, costretti a tornare in campo il giorno successivo per pochi game decisivi.

Ripartenza ad alta tensione

Alla ripresa del match il Centrale del Foro Italico si è presentato completamente esaurito.

Medvedev ha subito tenuto il servizio grazie anche a un ace che gli ha permesso di accorciare sul 4-3.

Sinner ha però reagito immediatamente, salendo 5-3 dopo un game solido al servizio.

Nel gioco successivo il numero uno del mondo ha avuto due match point sul servizio del russo, annullati da Medvedev con grande qualità al servizio.

Il moscovita è così riuscito a restare nel match riportandosi sul 5-4.

Il rovescio che vale la finale

Nel game decisivo Sinner ha dovuto gestire ancora la tensione, commettendo qualche errore di rovescio prima di trovare il punto chiave con il diritto a sventaglio.

L’ultimo scambio è stato combattutissimo e si è chiuso con un rovescio incrociato vincente dell’azzurro che ha fatto esplodere il Foro Italico.

Per Sinner arriva così la finale del Masters 1000 di Roma dopo la sconfitta dello scorso anno contro Carlos Alcaraz.

Domenica la sfida con Ruud

Nell’ultimo atto del torneo il numero uno del mondo affronterà Casper Ruud, apparso molto brillante nella semifinale vinta contro Luciano Darderi.

Il norvegese arriverà alla finale con maggiore freschezza fisica, ma l’entusiasmo del pubblico romano e il momento di forma di Sinner alimentano le speranze italiane per il titolo.