WTA Pechino 2026, Errani e Paolini volano ai quarti: battute Boulter e Starodubtseva

Sara Errani e Jasmine Paolini avanzano ai quarti di finale del torneo di doppio del WTA 1000 di Pechino. La coppia azzurra ha superato la britannica Katie Boulter e l’ucraina Yulia Starodubtseva, confermando l’ottimo feeling ritrovato sul cemento cinese. Dopo il successo all’esordio, le due italiane hanno messo in mostra una prestazione solida e continua, riuscendo a gestire con grande esperienza i momenti più delicati dell’incontro. Un’altra vittoria importante, dunque, in un torneo che può rilanciare le loro ambizioni nel finale di stagione.

Errani e Paolini impongono ritmo ed esperienza

La sfida ha visto le azzurre partite con il piglio giusto, soprattutto nei turni di risposta, dove Errani e Paolini hanno saputo creare pressione costante. L’intesa tra le due ha fatto la differenza nei passaggi chiave, con Errani molto efficace nelle geometrie a rete mentre Paolini è stata brava nel dare profondità da fondo campo.

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Boulter e Starodubtseva hanno provato a reagire, ma le italiane sono riuscite a mantenere il controllo del match senza concedere troppo spazio alle avversarie. La qualità nei punti importanti ha fatto la differenza, permettendo alla coppia tricolore di chiudere la pratica stappando il pass per i quarti.

Ora il livello si alza

Con l’accesso ai quarti, il torneo entra nella fase più delicata. Errani e Paolini potrebbero ora ritrovato una delle delle coppie più attrezzate del tabellone come avversi, in un test che dirà molto sulle reali possibilità di arrivare fino in fondo.

L’obiettivo resta quello di accumulare partite, fiducia e automatismi, ma la sensazione è che le azzurre siano già tornate a esprimere un tennis di doppio molo competitivo. Pechino può dunque diventare un passaggio importante nel loro finale di stagione, con la prospettiva concreta di giocarsi un posto tra le migliori quattro del torneo.