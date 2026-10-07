ATP Shanghai 2026, Cinà parte forte ma cede alla rimonta di Molcan: azzurro fuori al primo turno

Si ferma al primo turno il cammino di Federico Cinà al Masters 1000 di Shanghai. Il giovane azzurro è stato battuto in rimonta dallo slovacco Alex Molcan, numero 84 del ranking mondiale, con il punteggio di 4-6 6-1 6-2 dopo un’ora e 47 minuti di gioco. Un ko che lascia qualche rimpianto, soprattutto per come il classe 2007 aveva approcciato al match.

Cinà parte meglio e si prende il primo set

L’avvio di partita è tutto dalla parte dell’azzurro, capace di scendere in campo con personalità e di imporre il proprio ritmo da fondo. Nonostante una percentuale di prime di servizio non elevatissima, Cinà compensa con aggressività e qualità nei colpi, mettendo a referto anche 11 ace nel corso del match.

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Il break conquistato nel primo set gli permette di gestire il vantaggio e di chiudere il parziale sul 6-4, resistendo anche al tentativo di reazione dello slovacco.

Molcan cambia marcia e completa la rimonta

Dal secondo set, però, la partita cambia completamente. Molcan aumenta la pressione in risposta e sfrutta le difficoltò al servizio di Cinà, che commette cinque doppi falli complessivi e concede ben 14 palle break nell’arco dell’incontro. Lo slovacco ne approfitta, piazza una serie di sette fame consentiti tra secondo e terzo set e ribalta la sfida.

Il 6-1 del secondo parziale apre la strada al 6-2 conclusivo, con Molcan più soldi nei momenti chiave. Per Cinà resta comunque un’esperienza importante in un Masters 1000 di grande prestigio, oltre alla conferma di poter competere a questi livelli.