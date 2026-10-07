Masters 1000 Shanghai, Berrettini parte bene: Kovacevic battuto in tre set

Il romano supera 6-7(3) 6-1 6-4 lo statunitense e al secondo turno troverà Brandon Nakashima. Finisce invece all’esordio nel main draw il cammino di Federico Cinà. Cobolli debutterà contro Mannarino.
Comincia con una vittoria il cammino di Matteo Berrettini al Rolex Shanghai Masters, penultimo Masters 1000 della stagione in corso sul cemento del Qi Zhong Tennis Center. Il romano, numero 46 del ranking ATP, ha superato lo statunitense Aleksandar Kovacevic, numero 81 al mondo, con il punteggio di 6-7(3) 6-1 6-4.
Era il primo confronto diretto tra i due. Dopo aver ceduto il tie-break del primo set, Berrettini ha cambiato marcia nella seconda frazione, dominata 6-1, per poi completare la rimonta nel terzo set con il 6-4 conclusivo.
Berrettini sfida Nakashima al secondo turno
Il prossimo avversario dell’azzurro sarà Brandon Nakashima, testa di serie numero 14 del torneo. Berrettini ha vinto l’unico precedente tra i due, disputato agli Australian Open 2022.
Il Masters 1000 di Shanghai mette in palio un montepremi complessivo di 9.415.725 dollari.
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Cinà si ferma contro Molcan dopo aver vinto il primo set
Si chiude invece al primo turno del tabellone principale l’avventura di Federico Cinà. Il diciannovenne siciliano, proveniente dalle qualificazioni, è stato sconfitto dallo slovacco Alex Molcan, numero 84 ATP, con il punteggio di 4-6 6-1 6-2 in un’ora e 47 minuti.
Cinà era riuscito a conquistare il primo set, prima della rimonta dello slovacco. Per l’azzurro si trattava dell’ottava partita della carriera in un Masters 1000, competizioni nelle quali ha finora ottenuto due vittorie.
Molcan affronterà ora Alex De Minaur, testa di serie numero 9.
Cobolli debutta contro Mannarino
Attesa anche per l’esordio di Flavio Cobolli, direttamente qualificato al secondo turno in qualità di sesta testa di serie. L’italiano affronterà Adrian Mannarino, che ha superato il primo turno dopo il ritiro di Nikoloz Basilashvili quando il francese conduceva 6-3 2-2.
Tra Cobolli e Mannarino non ci sono precedenti.