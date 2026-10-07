Europei ciclismo 2026, Neira Dominguez domina la cronometro juniores: Acuti e Rapporti lontane dal podio

Alejandra Neira Dominguez conquista il titolo europeo juniores nella prova a cronometro femminile di Sencur, in Slovenia. La spagnola ha firmato una prestazione di grande spessore sui 22,1 chilometri del tracciato, fermando il cronometro in 33’45″65 e riuscendo a fare la differenza soprattutto nella parte finale. Giornata invece più complicata per le due azzurre in gara, Maria Acuti e Linda Rapporti, entrambe lontane dalla zona medaglie e costrette ad accontentarsi rispettivamente del sedicesimo e diciannovesimo posto.

Neira Dominguez firma la rimonta decisiva

La gara si è sviluppata su un percorso selettivo, capace di premiare le atlete più regolari nella gestione dello sforzo, e del fiato. Neira Dominguez ha costruito il suo successo con una seconda parte efficace ed impeccabile, riuscendo a recuperare terreno sulla belga Laura Fivé, a lungo davanti nei riferimenti cronometrici.

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Alla fine la spagnola ha chiuso con poco più di tre secondi di margine, mentre il bronzo è andato alla lituana Auguste Mikuyté, staccata di 10″48. Ai piedi del podo la tedesca Klara Dworatzek, quarta a 16″88.

Acuti e Rapporti faticano fin dalle primissime battute

Per l’Italia la prova non ha regalato le soddisfazioni sperate. Maria Acuti ha terminato al 16esimo posto, con un ritardo di quasi due minuti dalla vincitrice, mentre Linda Rapporti ha chiuso 19esima a 2’21″70. Entrambe hanno accusato un distacco importante già dai primi intermedi, senza riuscire poi a cambiare ritmo nella seconda parte del percorso.

Una giornata dunque difficile per le azzurrine, che lasciano la cronometro europea senza medaglie ma con un’esperienza preziosa in una rassegna internazionale di alto livello.