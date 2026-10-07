Europei ciclismo 2026, giornata decisiva a cronometro: Cattaneo e Frigo per stupire, Longo Borghini sogna il podio

Ultimo atto oggi per gli Europei di ciclismo su strada 2026 in Slovenia. Dopo le prove in linea e le staffette miste, la rassegna continentale si chiude con le cronometri individuali di tutte le categorie, dalle juniores fino agli élite. Grande attenzione i casa Italia soprattutto alle due prove principali: tra gli uomini saranno al via Mattia Cattaneo e Marco Frigo, mentre nel settore femminile le speranze di medaglia sono affidate soprattutto a Elisa Longo Borghini, pronta a giocarsi un posto sul podio.

Cattaneo e Firgo sfidano Roglic, Kung e Soderqvist

La cronometro élite maschile scatterà alle 16.15 e si svilupperà su un tracciato di 22,1 chilometri con partenza e arrivo a Sencur. Il punto chiave sarà la salita di Mozjanca, due chilometri al 10,2% di pendenza media, capace di rendere la prova decisamente più selettiva rispetto a una classica cronometro pianeggiante.

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In assenza di Filippo Ganna, l’Italia punterà su Cattaneo e Frigo, chiamati a confrontarsi con i grandi favoriti: il padron di casa Primoz Roglic, lo svizzero Stefan Kung e il giovane svedese Jakovc Soderqvist.

Longo Borghini cerca la medaglia

Tra le donne, partenza fissata alle 14.30 sullo stesso percorso di 22,1 chilometri. Elisa Longo Borghini si presenta come ourisder di lusso nella corsa al podio, mentre la principale favorita sarà la svizzera Marlen Reusser.

La giornata inizierà però già alle 9.15 con la cronometro juniores femminile, seguita da quella maschile alle 10.10, dall’U23 donne alle 11.30 e dall’U23 uomini alle 12.20. Le prove d’élite saranno trasmesse in diretta su Rai Sport HD, con streaming su RaiPlay, Eurosport, DAZN, Discovery Plus e HBO Max.