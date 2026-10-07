Mondiali judo 2026, impresa di Parlati, bene Esposito: entrambi avanzano negli 81 kg

Mattinata molto positiva per l’Italia nei -81 kg ai Mondiali di judo 2026 di Baku, con Manuel Parlati e Antonio Esposito entrambi capaci di superare i primi ostacoli e raggiungere gli ottavi di finale. A prendersi la scena è soprattutto Parlati, protagonista di una vera impresa contro il canadese Francois Gautiher Drapeau, numero due del ranking mondiale e prima testa di serie del tabellone. Bene anche Esposito, bravo a superare due incontri molto diversi per caratteristiche e difficoltà.

Parlati firma il colpo grosso

Il cammino di Parlati era iniziato contro il moldavo Petru Pelivan, battuto grazie a un waza-ari arrivato nell’ultimo minuti. Il vero capolavoro è però arrivato al turno successivo. Di fronte c’era Gauthier Drapeau, uno dei grandi favoriti per il titoli, ma l’azzurro ha affrontato il match senza timori reverenziali.

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Anche in questo caso è stata un waza-ari a fare la differenza, permettendo a Parlati di seminare il numero uno del seeding e di guadagnarsi l’accesso agli ottavi. Adesso sulla sua strada c’è lo sloveno Nace Herkovic, numero 51 del ranking mondiale.

Esposito soffre ma passa

Percorso convincete anche per Antonio Esposito. L’azzurro ha debuttato contro il portoricano Adrian Gandia, mettendo subito il combattimenti sui binari giusti e conquistando il passaggio del turno. Ben più complicato il confronto accesso con l’ucraino Mykhailo Svidrak.

Esposito ha dovuto resistere alla pressione dell’avversario, arrivando fino al Golden score dopo aver accumulato due shido. Nel prolungamento, però, è stato SVidrak a ricevere la terza penalità, consegnato così all’italiano l’accesso agli ottavi. Due percorsi diversi, ma un unico risultato: Parlati ed Esposito restano in corsa per Baku.