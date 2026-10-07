Sport in tv oggi mercoledì 7 ottobre: Europei di ciclismo e Italia-Messico ai Mondiali di hockey pista, Sportface su Prime Video e Samsung TV

Gli Europei di ciclismo con le cronometro élite femminile e maschile e la sfida tra Italia e Messico ai Mondiali femminili di hockey su pista sono tra gli appuntamenti principali del programma sportivo di mercoledì 7 ottobre. Grande spazio anche al tennis con Berrettini, Bellucci e Cinà all’ATP Masters 1000 di Shanghai ed Errani-Paolini a Pechino, ai Mondiali di judo e alle coppe europee di basket e pallanuoto. Impegnata anche la Nazionale femminile di calcio a 5 contro la Slovenia nelle qualificazioni agli Europei 2027.

Il ciclismo propone una giornata interamente dedicata alle cronometro degli Europei. Dopo le prove Junior e Under 23, alle 14.30 tocca alle donne élite e alle 16.15 agli uomini élite, con diretta su Rai Sport ed Eurosport. In mattinata riflettori anche sugli azzurri del tennis: Matteo Berrettini, Mattia Bellucci e Federico Cinà sono impegnati a Shanghai.

In serata spazio soprattutto al basket europeo, con Venezia, Tortona, Roma e Varese protagoniste nelle rispettive competizioni. L’ultimo appuntamento della giornata arriva alle 22.45 con Italia-Messico ai Mondiali femminili di hockey su pista, visibile in streaming su World Skate TV.

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Sport in tv oggi, mercoledì 7 ottobre

06.00 – TENNIS (ATP Masters 1000 Shanghai) – Primo turno: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV. Berrettini-Kovacevic alle 06.00, Bellucci-Zhou come terzo match a partire dalle 06.00 e Cinà-Molcan alle 08.00.

07.00 – TENNIS (WTA 1000 Pechino) – Ottavi di finale: diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Max, Sky Sport Mix e Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv e SuperTennis+. Alle 07.00 Errani/Paolini-Boulter/Starodubtseva.

07.30 – TIRO A VOLO (Europei) – Trap maschile e femminile, qualificazioni: non è prevista copertura tv o streaming.

08.30 – JUDO (Mondiali) – Turni preliminari delle categorie -63 kg femminile e -81 kg maschile: diretta streaming su Judo TV.

09.15 – CICLISMO (Europei) – Cronometro Juniores femminile: non è prevista copertura tv o streaming.

10.10 – CICLISMO (Europei) – Cronometro Juniores maschile: non è prevista copertura tv o streaming.

11.30 – CICLISMO (Europei) – Cronometro Under 23 femminile: non è prevista copertura tv o streaming.

12.20 – CICLISMO (Europei) – Cronometro Under 23 maschile: non è prevista copertura tv o streaming.

14.30 – CICLISMO (Europei) – Cronometro élite femminile: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+, HBO Max e DAZN.

16.00 – JUDO (Mondiali) – Final Block delle categorie -63 kg femminile e -81 kg maschile: diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su RaiPlay Sport 1, Sky Go, NOW e Judo TV.

16.15 – CICLISMO (Europei) – Cronometro élite maschile: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+, HBO Max e DAZN.

18.00 – BASKET (EuroCup) – Cluj Napoca-Venezia: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW ed EuroLeague TV.

18.00 – BASKET (EuroCup) – Balkan-Bahcesehir: diretta streaming su EuroLeague TV.

18.00 – BASKET (Champions League) – AEK Atene-Salon Vilpas, Slavia Praga-Alba Berlino e Trabzonspor-Nanterre: diretta streaming su DAZN.

18.30 – PALLANUOTO (Champions League) – Ferencvaros-Steaua Bucarest: diretta streaming su European Aquatics TV.

19.00 – BASKET (EuroCup) – Aris-San Pablo Burgos e Chemnitz-Neptunas: diretta streaming su EuroLeague TV.

19.00 – BASKET (Champions League) – Juventus-Unicaja Malaga: diretta streaming su DAZN.

19.00 – PALLAMANO (Serie A) – Conversano-Cassano: diretta streaming su Pallamano TV.

19.00 – CALCIO A 5 (Qualificazioni Europei femminili 2027) – Italia-Slovenia: non è prevista copertura tv o streaming.

19.30 – BASKET (EuroCup) – Tortona-Le Mans: diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW ed EuroLeague TV.

19.30 – PALLAMANO (Serie A) – Trieste-Bolzano: diretta streaming su Pallamano TV.

20.00 – BASKET (EuroCup) – BC Roma-Lietkabelis: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW ed EuroLeague TV.

20.00 – BASKET (Champions League) – Anversa Giants-Szombathely, Bonn-Porto e Spartak Subotica-Vechta: diretta streaming su DAZN.

20.30 – BASKET (EuroCup) – Manresa-Ulm: diretta streaming su EuroLeague TV.

20.30 – BASKET (Champions League) – Murcia-Varese: diretta streaming su DAZN.

20.30 – PALLANUOTO (Champions League) – Barceloneta-Novi Belgrado, Marsiglia-Panathinaikos e Mladost-Jadran: diretta streaming su European Aquatics TV.

20.45 – BASKET (Eurolega) – Parigi-Lione Villeurbanne: diretta streaming su EuroLeague TV.

22.45 – HOCKEY SU PISTA (Mondiali femminili) – Italia-Messico: diretta streaming su World Skate TV.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche mercoledì 7 ottobre prosegue la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV. Gli appassionati possono seguire il canale durante la giornata per eventi sportivi, approfondimenti, interviste, podcast e produzioni dedicate ai protagonisti dello sport italiano e internazionale.