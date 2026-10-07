Andy Diaz corre per il titolo di Atleta dell’Anno ai premi mondiali di atletica

C’è anche un pezzo d’Italia nella corsa agli Oscar dell’atletica leggera. La federazione internazionale World Athletics ha svelato i nomi dei candidati per il prestigioso premio di Atleta Mondiale dell’Anno 2026, la cui cerimonia di premiazione si terrà nel Principato di Monaco il prossimo 29 novembre.

Atletica, Andy Diaz candidato come Atleta dell’anno

Nella cerchia dei dieci finalisti per il premio Atleta dell’Anno figura lo specialista del salto triplo Andy Diaz. Il portacolori delle Fiamme Gialle corona così un’annata straordinaria, caratterizzata da trionfi in ogni competizione a cui ha preso parte. Il suo percorso d’oro è iniziato a marzo con la vittoria ai Mondiali al coperto di Torun (confermando il titolo precedente), è proseguito ad agosto con il successo agli Europei di Birmingham e si è concluso a settembre con il trionfo nelle finali della Wanda Diamond League a Bruxelles.

Grazie a questa straordinaria costanza di rendimento per tutto l’anno, Diaz è stato l’unico atleta sul pianeta capace di centrare la tripletta composta da titolo iridato, continentale e circuito Diamond League. A impreziosire la stagione c’è anche la misura di 18,15 metri, un balzo che lo colloca al quarto posto tra i migliori saltatori di sempre della storia, a una distanza di appena 14 centimetri dallo storico record mondiale stabilito da Jonathan Edwards nel 1995.

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Questo importante attestato di stima giunge proprio mentre il saltatore sta vivendo una parentesi sul piccolo schermo all’interno del programma Ballando con le stelle, dove ha debuttato sabato scorso su Rai1 esibendosi in una salsa. L’allievo del tecnico Fabrizio Donato si contenderà il riconoscimento con altri nove fuoriclasse: Kenny Bednarek (Stati Uniti, velocità 100 e 200 metri), Kristjan Ceh (Slovenia, lancio del disco), Alison dos Santos (Brasile, 400 metri ostacoli), Armand Duplantis (Svezia, salto con l’asta), Collen Kebinatshipi (Botswana, 400 metri), Josh Kerr (Gran Bretagna, mezzofondo 1500 e 3000 metri), Rumesh Pathirage (Sri Lanka, lancio del giavellotto), Sabastian Sawe (Kenya, maratona) e Ja’Kobe Tharp (Stati Uniti, 110 metri ostacoli).

Le selezioni sono state curate da un gruppo di otto esperti di statistiche sportive. Per stabilire i tre finalisti che supereranno il turno, si terrà conto dei voti espressi dagli appassionati (tramite l’apposito collegamento online), dagli sportivi stessi, dai giornalisti e dai membri della World Athletics Family. Le preferenze dovranno pervenire entro il 17 ottobre.