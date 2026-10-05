WTA Pechino 2026, Errani e Paolini di nuovo insieme: debutto contro Detiuc-Wu, obiettivo in grande

Sara Errani e Jasmine Paolini tornano a fare coppia anche nel circuito WTA. Dopo essersi ritrovata in Billie Jean King Cup, le campionesse olimpiche sono pronte a scendere nuovamente in campo insieme nel WTA 1000 di Pechino, dove sono accreditate dalla testa di serie numero 8. Il loro esordio è previsto per domani, nella giornata che completerà il primo turno e darà il via agli ottavi di finale.

Esordio contro Detiuc e Wu

Il cammino delle azzurre inizierà contro la ceca Anastasia Detiuc e la taiwanese Wu Fang-Hsien, coppia da non sottovalutare. In caso di vittoria, Errani e Paolini conoscono già le eventuali avversarie degli ottavi: la britannica Katie Boulter e l’ucraina Yulia Starodubsteva.

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Un tabellone che, almeno sulla carta, può permettere alle italiane di entrare progressivamente nel torneo, ritrovando automatismi e fiducia dopo il ritorno insieme.

Ai quarti possibile incrocio con Dabrowski-Stefani

Il percorso potrebbe operò farsi molto più complicato dai quarti. Nella stessa porzione di tabellone figurano infatti la coppia numero 2, composta dalla canadese Gabriele Dabrowski e dalla brasiliana Luisa Stefani, impegnata contro Ulrikke Eikeri e Quinn Gleason. Già avanti in semifinale Errani e Paolini potrebbero invece ritrovare la coppia numero 4 forma da Nicole Melichar-Martinez e Cristina Bucsa. In fondo al tabellone, tra le principali favorite, ci sono infinte Katerina Siniajova e Zhang Shuai.

Per le azzurre, dunque, Pechino rappresenta molto più di un semplice ritorno, ma l’occasione di testare subito ambizioni importanti in uno dei tornei più prestigiosi del finale di stagione.