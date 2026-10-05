Atp Tokyo, sarà Alcaraz contro Lehecka in finale: lo spagnolo rimonta Munar, il ceco domina Vacherot

Il detentore del titolo supera il connazionale 5-7 6-3 6-1 e conquista la prima finale dopo l’infortunio al polso. Lehecka elimina Vacherot 6-4 6-2 perdendo appena quattro punti al servizio. Nei precedenti Alcaraz conduce 3-1.

Sarà Carlos Alcaraz contro Jiri Lehecka la finale del Japan Open, l’Atp 500 in corso sul cemento di Tokyo. Il detentore del titolo ha superato in rimonta il connazionale Jaume Munar per 5-7 6-3 6-1, mentre il ceco ha liquidato Valentin Vacherot con un netto 6-4 6-2.

Alcaraz rimonta Munar dopo un set di svantaggio

Numero 3 del mondo e prima testa di serie del torneo, Alcaraz ha dovuto inseguire contro Munar, numero 64 della classifica Atp e approdato in tabellone dalle qualificazioni. Perso il primo set, lo spagnolo ha cambiato marcia nel secondo e ha chiuso senza storia il terzo.

Per lui è la prima finale dal rientro dopo l’infortunio al polso. L’ultima volta che aveva raggiunto l’atto conclusivo di un torneo era stato al Masters 1000 di Montecarlo.

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Lehecka perfetto al servizio, Vacherot mai in partita

Nella seconda semifinale Lehecka, numero 23 del ranking, non ha lasciato spazio a Vacherot, numero 18 del mondo e ottava testa di serie. Il monegasco ha ceduto il servizio sul 2-2 del primo set e poi nel game d’apertura del secondo, senza riuscire più a rientrare.

Il ceco è stato impeccabile nei propri turni di battuta: in tutto il match ha perso appena quattro punti al servizio.

Seconda finale stagionale per il ceco, i precedenti sorridono ad Alcaraz

Per Lehecka si tratta della seconda finale del 2026, dopo quella persa a marzo contro Jannik Sinner al Masters 1000 di Miami.

I precedenti con Alcaraz pendono dalla parte dello spagnolo: nei quattro confronti diretti, il ceco è riuscito a imporsi una sola volta.