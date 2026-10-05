Italia U21, show contro la Polonia: sei gol e pass per gli Europei

L’Italia U21 travolge la Polonia e conquista il pass per gli Europei di categoria. A Pescara gli Azzurrini di Silvio Baldini si impongono con una prestazione autoritaria, segnando sei reti nello scontro diretto decisivo del girone. Una vittoria che vale il sorpasso sui polacchi e soprattutto la qualificazione alla fase finale. Protagonista assoluto Cher Ndour, autore di una doppietta impreziosita da un gol spettacolare da 80 metri.

Koleosho apre lo show, Ndour inventa

L’Italia parte fortissimo e al 16′ trova il vantaggio con Luca Koleosho, premiando una vivo aggressivo e ricco di occasioni. Poco dopo sale in cattedra Ndour, che trova il raddoppio e mette gli Azzurrini nelle condizioni ideali per centrare l’obiettivo minimo: vincere con almeno due gol di scarto.

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Nella ripresa arriva poi la giocata destinata a restare nella memoria della serata. Al 54′, dopo aver recuperato palla, Ndour vede il portiere polacco molto lontano dai pali e calcia praticamente dalla proprietà metà campo: una parabola perfetta, un gol da circa 80 metri e il 3-0 che fa esplodere l’Adriatico.

Sei gol e qualificazione: Baldini può festeggiare

La Polonia prova a reagire, ma l’Italia continua ad attaccare e completa la goleada. Nel tabellino entrano anche Luca Lipani, Seyfou Fini e Luigi Cherubini, per un totale di sei reti che certificano la superiorità degli Azzurrini nella sfida decisiva. Per Baldini è il coronamento di un percorso costruito su intensità, coraggio e qualità offensiva.

L’Italia chiude così il girone centrando la qualificazione diretta agli Europei U21 del 2027, in programma in Serbia e Albania. Una serata perfetta, resa indimenticabile dalla magia di Ndour e dalla sensazione che questa Nazionale abbia davvero tanto talento da mettere in mostra.