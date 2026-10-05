Pallanuoto, la Champions League resta su Sky: si parte domani con il derby Brescia-Pro Recco

Rinnovati i diritti per la stagione 2026/2027: in diretta su Sky e in streaming su NOW tutte le partite delle due italiane e le Final4. Martedì 6 ottobre alle 20.30 la sfida inaugurale del Round 1, con la telecronaca di Daniele Barone e il commento di Leonardo Binchi.

Il debutto è subito un derby. La European Aquatics Champions League Men di pallanuoto scatta domani, martedì 6 ottobre, con la sfida tutta italiana tra AN Brescia e Pro Recco 1913, in diretta alle 20.30 su Sky e in streaming su NOW.

Sky ha infatti rinnovato i diritti della massima competizione europea per club anche per la stagione 2026/2027.

Brescia-Pro Recco, telecronaca di Barone e commento di Binchi

Il match inaugurale del Round 1 sarà raccontato da Daniele Barone, con il commento tecnico dell’ex pallanuotista azzurro Leonardo Binchi.

Brescia e Pro Recco torneranno ad affrontarsi nella gara di ritorno della fase a gironi: le due italiane sono state inserite entrambe nel pool B, insieme ai romeni del CSM Oradea e ai serbi dello SPD Radnicki.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Tutte le partite delle italiane e le Final4 su Sky e NOW

Per tutta la stagione, su Sky e su NOW si potranno seguire tutte le partite di Pro Recco e Brescia, oltre alle sfide delle Final4, in programma dal 2 al 15 maggio 2027.

Ogni settimana la pallanuoto troverà spazio anche con approfondimenti e rubriche su Sky Sport 24, sul sito SkySport.it, su Sky Sport Insider, la sezione premium del sito con le analisi delle grandi firme di Sky Sport, sull’app Sky Sport e sugli account social ufficiali dell’emittente.

Il programma del Round 1 in tv

Martedì 6 ottobre

Ore 20.30 – AN Brescia-Pro Recco 1913

Telecronaca di Daniele Barone, commento di Leonardo Binchi