Arrampicata, doppio argento per Alice Marcelli a Lipsia: seconda nella tappa U19 e in Coppa Europa giovanile

La lecchese si arrende solo alla francese Rymasz in finale e sale sul podio della classifica generale. Dodici azzurri nei tabelloni finali giovanili, nella giornata Senior settimo posto per Mengoli e sesto per Graziani.

Due medaglie d’argento in un solo giorno per Alice Marcelli. Sulle pareti della Glashalle di Lipsia, la velocista lecchese si è presa la scena nella tappa della World Climbing Europe Youth Series Speed, disputata sabato 3 ottobre, chiudendo al secondo posto nella categoria U19 e conquistando un altro argento nella classifica generale della Coppa Europa giovanile.

Una giornata positiva per tutta la Nazionale giovanile, che ha portato 12 atleti ai tabelloni finali.

Marcelli, una corsa fino alla finalissima

L’azzurra ha superato tutti i turni a eliminazione diretta. Agli ottavi ha battuto la tedesca Fassbender, ai quarti ha vinto un serrato testa a testa con la compagna di squadra Eva Mengoli, 8″03 contro 8″06, e in semifinale ha avuto la meglio sulla tedesca Schultz.

In finale soltanto la francese Eva-Lina Rymasz è riuscita a precederla. Con i punti conquistati a Lipsia, Marcelli è risalita sul podio della graduatoria di Coppa Europa giovanile, ancora una volta sul secondo gradino.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Gli altri piazzamenti azzurri in U19 e U17

In U19 buone prove anche per Eva Mengoli, quinta, e per Lucia Del Fabbro, ottava. Tra i ragazzi Davide Radaelli ha chiuso sesto, davanti ad Alessandro Trezzi, settimo.

Sono stati sette gli azzurri a qualificarsi per le finali dell’U17. In campo maschile Samuele Erra si è piazzato quinto, Ludovico Ravaglia sesto, Giorgio Villa decimo e Luca Carrarini quattordicesimo. Per Villa è arrivato anche il quinto posto nella classifica generale di Coppa Europa.

Tra le ragazze si è distinta Carolina Mariani, che ha raggiunto la semifinale e ha chiuso al quarto posto. Nona Aurora Marie Arezzo, tredicesima Elisa Lusetti.

World Climbing Europe Series Speed, i risultati dei Senior

Domenica 4 ottobre la scena è passata ai Senior con la World Climbing Europe Series Speed. Nelle qualifiche femminili Eva Mengoli ha ottenuto il quarto tempo in 7″64, mentre Alice Marcelli si è classificata quattordicesima.

Nella fase finale Marcelli è uscita agli ottavi, mantenendo la quattordicesima posizione. Mengoli si è spinta fino ai quarti, dove una falsa partenza ha fermato la sua corsa: per lei settimo posto. Arianna Mortarino ed Erica Piscopo si sono fermate alle qualifiche, rispettivamente al 23° e al 24° posto.

Al maschile Samuele Graziani e Alessandro Giorgianni hanno staccato il pass per le finali con il terzo e il quarto tempo, 5″19 e 5″20. Giorgianni è stato eliminato agli ottavi e ha chiuso nono, mentre Graziani si è arreso ai quarti contro un avversario spagnolo, terminando sesto.

Non sono entrati nella top 16 Alessandro Trezzi, Tommaso Magni e Francesco Ferranti, rispettivamente 17°, 19° e 28°.

Vincitori di tappa e classifiche di Coppa Europa

In campo maschile la tappa è andata al francese Garnier, mentre la Coppa Europa è stata vinta dallo svizzero Meili, davanti al francese Morel e allo spagnolo Gomez Barrios.

Al femminile l’ucraina Tkachova si è aggiudicata sia la tappa sia il titolo di Coppa Europa assoluta. Argento alla spagnola Martinez Vidal, bronzo alla polacca Blachnicka.

Per la squadra azzurra la trasferta tedesca ha portato alcune conferme importanti. Ora è il momento di tracciare un bilancio della stagione appena conclusa e di programmare la preparazione in vista degli obiettivi del 2027.