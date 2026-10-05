Taekwondo, Vito Dell’Aquila torna numero uno al mondo nei -58 kg

Il campione olimpico di Tokyo 2020 riconquista la vetta del ranking mondiale e di quello olimpico dopo il successo al Polish Open nei -63 kg. Salterà il Grand Prix di Parigi per puntare al Grand Prix Final di Astana, dal 27 al 29 novembre.

Vito Dell’Aquila è di nuovo il numero uno. Il campione olimpico di Tokyo 2020 si riprende il primo posto nel ranking mondiale e in quello olimpico della categoria -58 kg, un passo importante nel cammino verso i Giochi di Los Angeles 2028.

A spingere il taekwondoka di Mesagne di nuovo in vetta è stata la vittoria al Polish Open di Varsavia, ottenuta gareggiando in una categoria superiore, i -63 kg.

Da Roma a Varsavia, la serie che ha riportato Dell’Aquila in vetta

Il successo in Polonia è l’ultimo tassello di un periodo positivo. L’azzurro aveva vinto il Grand Prix di Roma davanti al pubblico di casa, per poi conquistare il bronzo a Muju, nella casa del taekwondo.

Il trionfo nei -63 kg pesa anche sulla classifica olimpica. Il sistema di ranking del taekwondo prevede infatti che i risultati ottenuti in una categoria di peso diversa da quella olimpica possano contribuire alla classifica a cinque cerchi, a patto che si tratti di una categoria adiacente. I punti conquistati a Varsavia valgono quindi per il percorso di Dell’Aquila verso LA28 nei -58 kg.

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Le parole del campione azzurro

«Sono molto soddisfatto di essere tornato al primo posto nel ranking. Avevo perso il primato il mese scorso e sono contento di averlo riconquistato grazie a una serie di grandi risultati», ha commentato Dell’Aquila.

«Il bronzo di Muju ha dato continuità alla vittoria di Roma e poi è arrivato anche il successo al Polish Open. Voglio mantenere questa posizione perché sento di meritarla e perché sento di poter essere il migliore. Allo stesso tempo, però, voglio continuare soprattutto a divertirmi».

Niente Parigi, il prossimo obiettivo è il Grand Prix Final di Astana

Il campione pugliese non sarà al via del Grand Prix di Parigi, una scelta legata ai meccanismi di calcolo del nuovo sistema di ranking. Il suo mirino è già puntato sul Grand Prix Final 2026, in programma ad Astana dal 27 al 29 novembre.

Nella capitale del Kazakistan si sfideranno i migliori sedici atleti del mondo, con in palio fino a 100 punti ranking: una tappa decisiva nella stagione internazionale di Dell’Aquila e nella corsa verso Los Angeles 2028.