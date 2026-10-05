Trofeo CONI 2026, il Veneto trionfa nella scherma: Lazio secondo, Lombardia sul podio

È il Veneto a conquistare il successo nella scherma al Trofeo CONI 2026 di Castellaneta. Nella giornata dedicata agli atleti e alle atlete classe 2013, le sei competizioni di fioretto, sciabola e spada hanno regalato spettacolo e grande equilibrio. La classifica finale per regioni, ottenuta sommando i punti raccolti nelle singole prove, ha premiato il Veneto con 47 punti, davanti al Lazio, secondo a quota 43, e alla Lombardia, terza con 42. Ai piedi del podio la Puglia, padrona di casa, con 38 punti.

Piccoli trascina il Veneto, doppietta Lazio nella sciabola

A dare una spinta decisiva al Veneto è stata Margherita Piccoli, vincitrice del fioretto femminile davanti alla toscana Elise Janel, a Sofia Spadaro della Sicilia e alla Lombardia Lisa Campanelli. Nel fioretto maschile ha invece festeggiato la Lombardia grazie ad Alessandro Molteni, capace di precedere Zwannah Richards e Federico Marchitelli.

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Grande protagonista anche il Lazio, che ha firmato una splendida doppietta nella sciabola: tra gli uomini successo di Leonardo Presta, davanti al pugliese Giuseppe Orsogna, mentre al femminile si è imposta Martina Lucente, con Rita Barbujani seconda e Aurora Occhiuzzi terza.

Colò e Zuffi firmano la spada, Veneto davanti a tutti

Nella spada femminile il Lazio ha conquistato un altro successo con Flaminia Colò, davanti ad Ada Maria Carlo Gravina e Adele Mosca. La gara maschile ha invece premiato l’Emilia Romagna grazie a Filippo Zuffi, seguito da Alessandro Piazza della Lombardia e Leonardo Le Grand dell’Umbria.

Al termine delle sei prove, il Veneto ha cos difeso il primato complessivo, precedendo di quattro punti il Lazio e di cinque la Lombardia. Più del risultato, però, a Castellaneta è andata in scena soprattutto una grande festa della scherma giovanile, nel pieno spirito del trofeo CONI.