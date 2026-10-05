Judo, Mondiali di Baku: Odette Giuffrida è bronzo nei -52 kg, seconda medaglia per l’Italia

La romana, numero due del mondo, si ferma in semifinale contro Toro Soler, poi supera la tedesca Ballhaus nella finale per il terzo posto. È il suo terzo podio iridato senior, dopo l’argento di Scutto un altro sorriso per gli azzurri.

L’Italia del judo festeggia la seconda medaglia ai Campionati Mondiali di Baku. Sui tatami della National Gymnastics Arena, nella seconda giornata di gare, Odette Giuffrida ha conquistato il bronzo nei -52 kg, a 24 ore dall’argento di Assunta Scutto nei -48 kg.

Un risultato che vale anche punti preziosi nel ranking di qualificazione verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Per la judoka azzurra è il terzo podio iridato in carriera a livello senior, dopo il bronzo di Doha 2023 e il titolo mondiale di Abu Dhabi 2024.

Il cammino di Giuffrida fino alla semifinale

Numero due del ranking mondiale e prima testa di serie del tabellone, la trentunenne romana ha saltato il primo turno grazie a un bye. Nel secondo round ha battuto la brasiliana Rafaela Rodrigues per hansoku-make, dopo oltre tre minuti di golden score.

Agli ottavi ha superato la marocchina Soumiya Iraoui per yuko, mentre ai quarti ha eliminato la padrona di casa Gultaj Mammadaliyeva con due yuko e un ippon di uchi-mata-sukashi.

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Lo stop contro Toro Soler, poi il bronzo su Ballhaus

La serie di tre vittorie della due volte medagliata olimpica si è interrotta in semifinale, lasciando qualche rimpianto. Con due shido per parte, la spagnola Ariane Toro Soler ha chiuso l’incontro con un ippon di ko-uchi-gari nelle prime battute dell’ultimo minuto. Toro Soler si è poi arresa in finale alla giapponese Uta Abe.

Nella sfida per il bronzo Giuffrida ha trovato la tedesca Mascha Ballhaus, che si era imposta negli ultimi due confronti diretti. Questa volta l’azzurra ha preso il comando con uno yuko e ha poi chiuso il match nel lavoro a terra, con un ippon di okuri-eri-jime.