WTA Ningbo, Paolini parte con una vittoria: Kalinina battuta in due set

La toscana supera 6-2, 7-5 l’ucraina dopo aver rimontato da 0-5 nel secondo parziale. Al prossimo turno sfiderà la statunitense Iva Jovic, numero 12 del ranking.

Esordio vincente per Jasmine Paolini al WTA 500 di Ningbo. La 30enne di Bagni di Lucca ha superato l’ucraina Anhelina Kalinina con il punteggio di 6-2, 7-5 in un’ora e 40 minuti di gioco.

Paolini, numero 35 del ranking mondiale, ha così iniziato nel migliore dei modi il proprio cammino nel BNB Ningbo Open, torneo da 1.206.446 dollari di montepremi disputato sui campi in cemento dello Yinzhou International Tennis Centre, in Cina.

Paolini rimonta da 0-5 nel secondo set

La partita si è messa subito bene per l’azzurra, capace di imporsi nettamente nel primo set per 6-2 contro Kalinina, numero 51 WTA e ripescata nel tabellone come lucky loser.

Decisamente più complicato il secondo parziale. Paolini si è ritrovata sotto 5-0, ma da quel momento ha cambiato completamente l’inerzia della sfida, conquistando sette game consecutivi e chiudendo il set sul 7-5.

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Al prossimo turno c’è Iva Jovic

Nel prossimo turno Paolini affronterà la giovane statunitense Iva Jovic, numero 12 del ranking mondiale e quarta testa di serie del torneo.

L’italiana è avanti 2-1 nei precedenti, anche se l’ultimo confronto è stato vinto dalla statunitense, che al terzo turno degli Australian Open di inizio anno si è imposta in due set.