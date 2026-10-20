Settebello, oggi amichevole contro la Spagna alle 18:00: un omaggio a Napoli

Test per le Olimpiadi e sguardo ai giovani. La nazionale italiana di pallanuoto scende in vasca questa sera alle 18 a Napoli per una prestigiosa amichevole contro la Spagna.

Le scelte di Campagna contro la Spagna verso Los Angeles

Settebello contro la Spagna alla piscina Scandone. L’incontro celebra Napoli come capitale dello sport per l’anno 2026.

Le due squadre si conoscono molto bene, avendo disputato tre gare durante questa annata. Ad aprile, in Grecia per la World Cup, l’Italia ha ottenuto una vittoria per 12-10, seguita da una sconfitta per 16-12. A settembre, ai Giochi del Mediterraneo, il Settebello ha trionfato per 14-13.

Il commissario tecnico Alessandro Campagna ha voluto fortemente la sfida per omaggiare una piazza storica. L’allenatore ha le idee chiare sul futuro: «Dopo i risultati della stagione scorsa dobbiamo alzare l’asticella, in vista di tornei che metteranno in palio i pass per l’Olimpiade di Los Angeles del 2028». Dalla partita contro i campioni del mondo, il mister attende indicazioni utili per programmare il lavoro dei prossimi mesi. Per la gara sono stati convocati atleti provenienti dal Recco, come Cannella e Francesco Condemi, dal Savona con Del Lungo e Valle, dal Brescia con Del Basso e Ferrero, oltre a giocatori di Posillipo, Olympic Roma, Vis Nova Roma, Telimar Palermo e Ortigia.

Il lancio del Progetto Giovani a Napoli

Il capoluogo campano fa da cornice anche all’inizio del Progetto Giovani, un percorso voluto dallo stesso Campagna per visionare i talenti emergenti. Sono previsti allenamenti collegiali dedicati ai pallanuotisti nati tra il 2008 e il 2011, organizzati con una cadenza mensile per gruppi di 15 partecipanti.

A Napoli, lo staff federale osserva da vicino un primo bacino di 14 ragazzi emergenti e tra le calottine spicca inevitabilmente quella di Pasquale Porzio, figlio e nipote di due icone che hanno fatto la storia di questa disciplina.

Intanto, le iniziative istituzionali proseguono alla Fondazione del Banco di Napoli, dove presidenti delle società e autorità locali si confrontano in un convegno sull’impresa sportiva e i progetti sociali sul territorio. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport.

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