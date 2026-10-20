Sport in tv oggi martedì 20 ottobre: Paolini a Ningbo e Italia-Spagna di pallanuoto, Sportface su Prime Video e Samsung TV

Jasmine Paolini al WTA di Ningbo e l’amichevole di pallanuoto tra Italia e Spagna sono tra gli appuntamenti principali del programma sportivo di martedì 20 ottobre. Spazio anche alla finale a squadre maschile dei Mondiali di ginnastica artistica e a una lunga giornata di tennis tra Osaka, Almaty, Bruxelles e Lione. In serata riflettori sulle coppe europee di basket e sulla Nazionale di calcio a 5, mentre la Champions League propone tra le altre Napoli-Bodo/Glimt e Roma-Slovan Bratislava.

Il tennis apre la giornata fin dalle 4.30. Alle 7.00 prende il via il programma del WTA di Ningbo, dove Jasmine Paolini affronta Anhelina Kalinina nel secondo match. Nel corso della giornata spazio anche agli ATP di Almaty, Bruxelles e Lione, con Matteo Berrettini impegnato contro Jacquet non prima delle 19.00.

Alle 18.00 appuntamento con la Nazionale italiana di pallanuoto, che affronta la Spagna in amichevole con diretta su Rai Sport. Alle 19.30 spazio invece alla finale a squadre maschile dei Mondiali di ginnastica artistica. In serata anche Italia-Georgia nelle qualificazioni ai Mondiali 2028 di calcio a 5.

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Sport in tv oggi, martedì 20 ottobre

04.30 – TENNIS (WTA Osaka 2026) – Primo turno: diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno dalle 08.30 alle 16.45 e SuperTennis HD; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv e SuperTenniX.

07.00 – TENNIS (WTA Ningbo 2026) – Secondo turno: diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno dalle 08.30 alle 16.45 e SuperTennis HD; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv e SuperTenniX. Paolini-Kalinina sarà il secondo match del programma iniziato alle ore 07.00 italiane.

08.30 – TENNIS (ATP Almaty 2026) – Primo turno: diretta tv su Sky Sport Uno fino alle 16.45 e Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

11.30 – TENNIS (ATP Bruxelles 2026) – Primo turno: diretta tv su Sky Sport Uno fino alle 16.45 e Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

12.00 – TENNIS (ATP Lione 2026) – Primo turno: diretta tv su Sky Sport Uno fino alle 16.45 e Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV. Berrettini-Jacquet sarà il quarto match e non inizierà prima delle ore 19.00.

18.00 – PALLANUOTO (Amichevole) – Italia-Spagna: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay.

18.00 – BASKET (Champions League 2026-2027) – Pardubice-Unicaja: diretta streaming su DAZN.

18.00 – BASKET (Champions League 2026-2027) – Szombathely-Salon Vilpas: diretta streaming su DAZN.

18.45 – CALCIO (Champions League 2026-2027) – Sabah-Borussia Dortmund: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go e NOW.

18.45 – CALCIO (Champions League 2026-2027) – Fenerbahçe-Slavia Praga: diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go e NOW.

19.00 – BASKET (Champions League 2026-2027) – Galatasaray-Strasburgo: diretta streaming su DAZN.

19.30 – GINNASTICA ARTISTICA (Mondiali 2026) – Gara a squadre maschile, finale: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay.

20.00 – BASKET (Champions League 2026-2027) – Cibona-Legia: diretta streaming su DAZN.

20.30 – CALCIO A 5 (Qualificazioni Mondiali 2028) – Italia-Georgia: diretta streaming su Vivo Azzurro TV.

20.30 – BASKET (EuroCup 2026-2027) – Manresa-BC Roma: diretta tv su Sky Sport 259; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Champions League 2026-2027) – Napoli-Bodo/Glimt: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Champions League 2026-2027) – Roma-Slovan Bratislava: diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 4K e Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Champions League 2026-2027) – PSG-Barcellona: diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Champions League 2026-2027) – Manchester City-AEK: diretta tv su Sky Sport Mix e Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Champions League 2026-2027) – Liverpool-Villarreal: diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Champions League 2026-2027) – Stoccarda-Atletico Madrid: diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Champions League 2026-2027) – Porto-PSV: diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.30 – PALLANUOTO (Serie A1 2026-2027) – De Akker-Trieste: diretta streaming sul canale YouTube Bologna De Akker.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche martedì 20 ottobre prosegue la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV. Gli appassionati possono seguire il canale durante la giornata per eventi sportivi, approfondimenti, interviste, podcast e produzioni dedicate ai protagonisti dello sport italiano e internazionale.