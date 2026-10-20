Scherma, Club League A e B: mercoledì 21 ottobre il sorteggio live su Assalto TV

Alle 17 in diretta sul canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV saranno definiti gli accoppiamenti della prima giornata del nuovo circuito a squadre di spada maschile e femminile, al via nel weekend con i concentramenti di Riccione e Terni.
La nuova Club League di spada muove il primo passo verso l’inizio della stagione 2026/2027. Mercoledì 21 ottobre, alle ore 17, sarà trasmesso in diretta il sorteggio della prima giornata della Club League A e B, il nuovo circuito a squadre dedicato alla spada maschile e femminile.
L’appuntamento sarà visibile su Assalto – La TV della Scherma, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.
Club League, nel weekend il via tra Riccione e Terni
Il sorteggio permetterà di conoscere come prenderà forma la prima giornata della nuova competizione, che scatterà già nel prossimo weekend con i concentramenti di Riccione e Terni.
Il circuito coinvolgerà le formazioni di spada maschile e femminile nelle categorie A e B, inaugurando una nuova formula di gare a squadre.
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Il sorteggio in diretta su Assalto TV
La diretta prenderà il via mercoledì 21 ottobre alle ore 17 su Assalto – La TV della Scherma.
L’appuntamento consentirà di seguire in tempo reale la composizione della prima giornata e di scoprire gli abbinamenti che daranno il via alla stagione 2026/2027 della Club League.