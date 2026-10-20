Programma ed orari del GP Austin, Antonelli: “Non ho ancora vinto nulla”

Il Mondiale di Formula 1 sbarca in Texas per una tappa cruciale per la corsa al Mondiale piloti, nel costuttori Mercedes domina e Ferrari pronta agli aggiornamenti. Kimi Antonelli guida la classifica con il primo match point a disposizione.

Antonelli verso il traguardo americano, le parole

Antonelli può vincere il Mondiale già negli USA. Il pilota bolognese sbarca negli Stati Uniti con un bel margine, ben 102 lunghezze sul compagno George Russell. Le sue 8 vittorie di quest’anno raccontano di una stagione clamorosa, sbloccata del tutto durante le gare asiatiche.

Lo stesso Antonelli al Corriere dello Sport ha fatto capire quanto quel periodo sia stato fondamentale per guidare con la mente libera. “Il primo successo a Shanghai mi ha tolto un grande peso dalle spalle”, racconta l’attuale leader del campionato. Pur avendo messo da parte 340 punti, il giovane pilota non vuole fare calcoli troppo presto. I giochi sono ancora aperti e in pista serve la massima attenzione. “Non ho ancora vinto nulla: anche se sembra che manchi poco, l’obiettivo non è ancora raggiunto”, spiega ribadendo il suo metodo di lavoro. La tenacia vista in gara a Monza dimostra la sua voglia di lottare, anche quando il fine settimana si fa in salita. A proposito della gara italiana, conserva un ricordo bellissimo dell’entusiasmo della gente. “Il podio di Monza, per come si sviluppa e per l’atmosfera che regala: non esiste nulla di paragonabile al mondo”, ammette senza nascondersi. Per vincere il titolo in America, Kimi dovrà vincere la gara e sperare che Russell non superi la 9a posizione.

Intanto, mentre Antonelli cerca di difendere la prima posizione, la Ferrari porterà in pista l’ultimo aggiornamento aerodinamico della stagione. La scuderia di Maranello ritocca la vettura SF-26, sperando di dare a Charles Leclerc e Lewis Hamilton una monoposto più competitiva.

F1, GP di Austin: orari, programma e dove vedere la gara

Il GP numero 18 parte ufficialmente venerdì 23 ottobre con le prime prove libere, fissate dalle ore 19:30 alle ore 20:30, per poi proseguire con la seconda sessione serale dalle ore 23:00 alle ore 24:00.

Sabato 24 ottobre le macchine torneranno a girare per l’ultima fase di preparazione, sempre dalle ore 19:30 alle ore 20:30. Più tardi, nella stessa giornata, i piloti si sfideranno nelle qualifiche ufficiali dalle ore 23:00 alle ore 24:00.

Il momento della verità arriverà domenica 25 ottobre, quando scatterà il Gran Premio alle ore 21:00.

Tutta la gara sarà coperta in diretta televisiva tramite i canali Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Chi preferisce potrà vederla in differita su TV8, mentre per lo streaming le opzioni restano le piattaforme SkyGO e NOW.

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