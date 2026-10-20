Hockey, Mondiali: la Francia domina ad Asuncion, l’Italia può crescere

Trionfo della Francia ad Asuncion, delusa la Spagna mentre l’Italia è in ritardo. Il sipario sui Mondiali di Asuncion cala. Alla COP Arena lo spettacolo non è affatto mancato con la vittoria a sorpresa della Francia.

Il successo della Francia di Lopes e le frenate di Argentina, Portogallo e Spagna

Alla fine vince la Francia. Nessuno scommetteva sul primo posto transalpino a inizio torneo. La squadra di Nuno Lopes partiva defilata, eppure ha costruito un cammino netto basato su una grande difesa.

I fratelli Di Benedetto, ovvero “Bruno, Roberto e Carlo”, hanno trascinato il gruppo assieme ai gol di Rouzè e alle parate di Chambel. Un primo segnale evidente di forza è arrivato subito con la vittoria di misura contro l’Argentina, seguita poi da prestazioni in costante crescita. In semifinale i francesi hanno superato il Portogallo per 6-3, guadagnando l’ultimo atto ancora contro i sudamericani. La finale ha premiato la Francia ai rigori, regalando alla nazione il primo oro nella storia di questa disciplina.

Le avversarie più accreditate hanno invece mancato il bersaglio. L’Argentina si deve accontentare dell’argento, mentre il Portogallo chiude il torneo sul gradino più basso del podio. Male invece la Spagna, rimasta fuori dalle medaglie esattamente come accaduto agli Europei 2025. Nel Girone A, le due squadre iberiche hanno mostrato una buona identità tattica smarrendo però quasi subito la continuità in pista. L’Argentina ha semplicemente sprecato una chance importante per tornare sul tetto del mondo.

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Il percorso in salita dell’Italia di Bertolucci e il modesto 7° posto

Il bilancio della spedizione azzurra non illude. La nazionale italiana ha chiuso l’evento al 7° posto, lasciandosi alle spalle soltanto la Svizzera, superata peraltro a fatica nel secondo incrocio diretto. Gli uomini di Bertolucci hanno faticato a trovare il ritmo gara, deragliando progressivamente col passare dei giorni. L’unica prestazione corale davvero convincente ha preso forma nella sconfitta per 3-2 contro la Spagna.

Vanno tuttavia valutate le numerose assenze che hanno complicato i piani dello staff. Senza pedine fondamentali quali Cocco, Verona e Banini, i tecnici hanno dovuto impiegare giocatori anagraficamente acerbi. Elementi come Diquigiovanni, Piccoli e Borgo hanno pagato lo scotto emotivo di un Mondiale seniores.

Dunque, la rassegna resta la via per assimilare in fretta i programmi futuri in vista dei prossimi impegni internazionali. Lo scopo del torneo era quello di prepararsi adeguatamente in vista degli Europei 2027 e dei Mondiali 2028. Senza drammatizzare troppo, l’Italia può ancora crescere.