Mondiali ginnastica artistica 2026, tre finali per l’Italia: Esposito, Iorio e Perotti centrano l’obiettivo

L’Italia femminile può sorridere al termine delle qualificazioni dei Mondali 2026 di ginnastica artistica. Le azzurre hanno infatti centrato tre finali di specialità, confermando l’ottimo livello mostrato nella propria suddivisione. A conquistare il pass sono state Manila Esposito alla trave, Elisa Ioro alle parallele asimmetriche e Giulia Perotti, anche lei sugli staggi. Un risultato importante per una squadra giovane ma già capace di ritagliarsi spazio tra le migliori del panorama internazionale.

Esposito in finale alla trave, Iorio e Perotti brillano alle parallele

Manila Esposito ha chiuso le qualificazioni alla trave con 14.200 punti, riuscendo a mantenersi stabilmente tra le migliori e conquistando così l’accesso all’atto conclusivo. Più amaro invece il corpo libero, dove il suo 13.233 non è bastato per entrare tra le prime otto. Alle parallele asimmetriche l’Italia ha invece piazzato addirittura due ginnaste in finale. Elisa Iorio ha ottenuto 14.446, mentre Giulia Perotti ha strappato il pass con 14.366, chiudendo settima.

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Iorio e Perotti torneranno in pedana sabato 24 ottobre, nella prima giornata dedicata alle finali di specialità. Il programma inizierà alle 14.00 e la finale alle parallele asimmetriche sarà òa quarta gara, dopo corpo libero maschile, volteggio femminile e cavallo con maniglie.

Esposito domenica 25 ottobre

Perotti aveva sperato anche nella finale alla trave grazie al 13.833, ma è progressivamente scivolata fuori dalle migliori otto. A rappresentare l’Italia sui 10 centimetri sarà quindi Esposito. La finale alla trave è in programma domenica 25 ottobre, sempre all’interno della sessione delle 14.00-18.00, e sarà la seconda gara dopo il volteggio maschile.

Il bilancio restano così molto positivo: tre posti nelle finali di specialità con tre atlete, e concrete possibilità di giocarsi qualcosa di importante. Sabato toccherà a Iorio e Perotti, domenica a Esposito: il Mondiale delle Fate deve ancora entrare nella sua fase più importante.