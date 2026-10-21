WTA Ningbo, Errani e Paolini subito eliminate: avanti Bucsa e Melichar-Martinez

Errani e Paolini terminano subito la loro avventura al WTA di Ningbo: la coppia del tennis azzurro è stata eliminata dalle grandi favorite

Il cammino di Sara Errani e Jasmine Paolini al WTA 500 di Ningbo 2026 si interrompe bruscamente al primo turno. In un esordio reso atipico dal ritiro dell’ultimo minuto di Jelena Ostapenko, la coppia azzurra è stata eliminata dalle numero 1 del tabellone: la spagnola Cristina Bucsa e l’americana Nicole Melichar-Martinez vanno avanti con il punteggio di 7-5, 6-3 in 1 ora e 32 minuti di gioco.

La partita si è aperta con un’intensità davvero straordinaria. Le italiane hanno mostrato grande carattere, portandosi in vantaggio per 4-2 nel primo set grazie a una volée vincente di Errani. Tuttavia, la perdita immediata del turno di battuta ha annullato il vantaggio. Sul 5-5, un momento critico ha visto le azzurre cedere su una situazione di 0-40, permettendo alle avversarie di chiudere il parziale iniziale per 7-5.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Buoni segnali, ma eliminazione immediati per Errani e Paolini

Il secondo set è stato ancora più combattuto, con numerosi game risolti ai vantaggi. Nonostante l’equilibrio, le italiane hanno concesso il primo break nel terzo game. Sul 3-4, due brevi interruzioni per pioggia hanno complicato ulteriormente il ritmo su una superficie già insidiosa. Al 3-5, un fatale calo di concentrazione ha portato a un break a zero, sigillando definitivamente l’incontro.

Nonostante l’eliminazione precoce, Errani e Paolini hanno dimostrato di poter competere ad alti livelli, ma la mancanza di continuità nei momenti decisivi ha fatto la differenza contro un duo avversario solido e determinato.