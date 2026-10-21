Verso la finale dei Mondiali: la formazione dell’Italia e le big

L’Italia si prepara a vivere una giornata che potrebbe essere storica per la ginnastica artistica: la formazione con cui scenderanno in campo gli Azzurri in finale

Il direttore tecnico Enrico Casella ha ufficializzato la formazione che rappresenterà l’Italia nella finale a squadre dei Mondiali di ginnastica artistica femminile 2026. L’appuntamento è fissato per mercoledì 21 ottobre alle 19.30 presso la AHOY Arena di Rotterdam.

Le azzurre, qualificate al quarto posto, punteranno a conquistare una medaglia in una competizione che assegnerà anche 3 preziosi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. La sfida vedrà le italiane confrontarsi con Cina, Stati Uniti, Russia, Giappone e Francia.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La gara si svolgerà con il rigoroso 5-3-3: ogni nazione schiera 5 atlete, ne scendono in pedana 3 per attrezzo e tutti i punteggi faranno somma, senza alcuno scarto. Ogni errore avrà un peso decisivo.

Le scelte di Casella per l’Italia

La capitana Manila Esposito sarà il perno della squadra, chiamata a dominare al corpo libero e alla trave. Al suo fianco, Elisa Iorio avrà il compito cruciale di garantire punti solidi alle parallele asimmetriche e di contribuire al volteggio.

Giulia Perotti avrà la responsabilità di aprire la rotazione alle parallele e chiudere alla trave. Sofia Tonelli, dopo l’errore in qualifica, dovrà riscattarsi garantendo stabilità al corpo libero e supporto a trave e parallele. July Marano chiuderà la gara al corpo libero.

L’Italia inizierà la competizione proprio alle parallele, condividendo la rotazione con Russia, Cina e Stati Uniti. Una sfida epica che richiederà massima concentrazione e precisione assoluta per scrivere una nuova storia.