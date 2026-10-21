Ralf Schumacher duro: “Hamilton vuole fare il capo in Ferrari”

La posizione di Lewis Hamilton in Ferrari continua a far discutere: Ralf Schumacher segnala un grande problema nei rapporti con la Rossa

L’episodio di Singapore potrebbe non essere un caso isolato, ma il sintomo di una dinamica preoccupante in casa Ferrari. Lewis Hamilton ha deciso di ignorare le indicazioni strategiche del muretto, tentando un sorpasso ai danni del compagno Charles Leclerc.

La scommessa si è rivelata un fallimento, costringendo il britannico a scusarsi. Tuttavia, oltre all’errore tattico, emerge la percezione di un pilota che cerca di imporsi come leader assoluto, anteponendo le ambizioni personali al bene della scuderia.

Su questo tema interviene con durezza l’ex pilota Ralf Schumacher. Analizzando le recenti vicende, il tedesco ritiene che a Maranello si sia creato un pericoloso attrito.

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Il bersaglio delle sue critiche è proprio Hamilton, al quale viene richiesto un immediato cambio di rotta: “Deve smetterla con questo atteggiamento e integrarsi con la squadra”, ha affermato Schumacher, evidenziando una chiara mancanza di sintonia tra il sette volte campione del mondo e il team.

Il duro attacco di Ralf Schumacher a Hamilton

Secondo l’analisi dell’ex pilota, Hamilton cerca di mettere tutti in ombra e di comportarsi come capo, un approccio che stride con la natura collettiva della Ferrari.

Inoltre, Schumacher nutre forti dubbi sul rapporto con il Team Principal Frédéric Vasseur, sospettando che le lamentele del britannico non vengano discusse apertamente nelle sedi opportune. La situazione attuale appare tutt’altro che armoniosa, un chiaro campanello d’allarme per la scuderia italiana, chiamata a ristabilire gli equilibri prima che le pretese individuali erodano ulteriormente la compattezza del gruppo.