ATP Lione, Berrettini si arrende a Jacquet: ko in due set e qualche rimpianto di troppo

Si ferma subito il cammino di Matteo Berrettini all’ATP 250 di Lione. Il romano è stato sconfitto dal padrone di casa Kyrian Jacquet con il punteggio di 7-6(4) 7-5, al termine di una partita equilibrata ma decisa da pochi dettagli. Berrettini ha servito con buoni numeri, chiudendo con 13 ace e un solo doppio fallo, ma non è riuscito a sfruttare le occasioni avute in risposta e ha pagato caro il primo vero passaggio a vuoto nel finale del secondo set. Un ko che arriva in un momento delicato, con la Coppa Davis sempre più vicina.

Primo set al tie-break, occasioni sprecate da Berrettini

Il primo parziale è stato dominato dai servizi. Berrettini ha concesso pochissimo nei propri turni di battuta e ha avuto qualche chance in riposta, senza però riuscire a trasformarla. Sul 3-3 Jacquet ha salvato diverse situazioni complicate grazie alla prima, mentre il romano ha continuato a tenere senza particolari problemi.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Si è arrivati così al tie-break, dove però è stato il francese a fare la differenza. Jacquet ha trovato subito il mini-break e ha gestito meglio i punti decisivi, chiudendo 7-4. Subito dopo Berrettini ha anche richiesto un Medical time-out fuori dal campo, salvo poi rientrare regolarmente.

Un solo break, ma nel momento peggiore

Nel secondo set l’equilibrio è rimasto totale fino al 5-5. Berrettini ha conquistato a servire bene, vincendo il76% dei punti con la prima e il 60% con la seconda. Sul 5-6, però, è arrivata la prima palla break concessa nel match: Jacquet l’ha sfruttata immediatamente grazie a una risposta aggressiva e a un errore di Alice dell’azzurro.

Il francese ha poi chiuso al servizio senza tremare. Per Berrettini resta quindi una sconfitta amara, soprattutto perché maturata in una partita nella quale le differenze sono state minime. A poche settimane dalla Coppa Davis, il romano dovrà trovare rapidamente fiducia e continuità.