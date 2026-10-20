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Tennis

ATP Lione, Berrettini si arrende a Jacquet: ko in due set e qualche rimpianto di troppo

Lorenzo De Angelis
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Matteo Berrettini
Matteo Berrettini - Foto Felice Calabro' / IPA

Si ferma subito il cammino di Matteo Berrettini all’ATP 250 di Lione. Il romano è stato sconfitto dal padrone di casa Kyrian Jacquet con il punteggio di 7-6(4) 7-5, al termine di una partita equilibrata ma decisa da pochi dettagli. Berrettini ha servito con buoni numeri, chiudendo con 13 ace e un solo doppio fallo, ma non è riuscito a sfruttare le occasioni avute in risposta e ha pagato caro il primo vero passaggio a vuoto nel finale del secondo set. Un ko che arriva in un momento delicato, con la Coppa Davis sempre più vicina.

Primo set al tie-break, occasioni sprecate da Berrettini

Il primo parziale è stato dominato dai servizi. Berrettini ha concesso pochissimo nei propri turni di battuta e ha avuto qualche chance in riposta, senza però riuscire a trasformarla. Sul 3-3 Jacquet ha salvato diverse situazioni complicate grazie alla prima, mentre il romano ha continuato a tenere senza particolari problemi.

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Si è arrivati così al tie-break, dove però è stato il francese a fare la differenza. Jacquet ha trovato subito il mini-break e ha gestito meglio i punti decisivi, chiudendo 7-4. Subito dopo Berrettini ha anche richiesto un Medical time-out fuori dal campo, salvo poi rientrare regolarmente.

Un solo break, ma nel momento peggiore

Nel secondo set l’equilibrio è rimasto totale fino al 5-5. Berrettini ha conquistato a servire bene, vincendo il76% dei punti con la prima e il 60% con la seconda. Sul 5-6, però, è arrivata la prima palla break concessa nel match: Jacquet l’ha sfruttata immediatamente grazie a una risposta aggressiva e a un errore di Alice dell’azzurro.

Berrettini urla

Matteo Berrettini (IPA Agency) – sportface.it

Il francese ha poi chiuso al servizio senza tremare. Per Berrettini resta quindi una sconfitta amara, soprattutto perché maturata in una partita nella quale le differenze sono state minime. A poche settimane dalla Coppa Davis, il romano dovrà trovare rapidamente fiducia e continuità. 

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