Sport in tv oggi mercoledì 21 ottobre: Errani-Paolini a Ningbo e Mondiali di ginnastica, Sportface su Prime Video e Samsung TV

Sara Errani e Jasmine Paolini al WTA 500 di Ningbo e la finale a squadre femminile dei Mondiali di ginnastica artistica sono tra gli appuntamenti principali del programma sportivo di mercoledì 21 ottobre. Grande spazio anche al tennis con Darderi, Bellucci e Musetti, alle coppe europee di basket e alla Champions League. Due gli appuntamenti in diretta sui canali dedicati di Sportface TV: alle 17.00 il sorteggio della Club League di spada 2026/2027 su Assalto – La TV della Scherma e alle 20.00 Rapallo-L’Ekipe Orizzonte di pallanuoto femminile su FIN TV.

Il tennis apre la giornata già dalle 4.30 con il WTA 250 di Osaka. Alle 7.00 riflettori su Sara Errani e Jasmine Paolini, impegnate contro Bucsa e Melichar-Martinez nel primo match del programma del WTA 500 di Ningbo. Dalle 8.30 spazio anche all’ATP 250 di Almaty con Darderi e Bellucci, mentre in serata Lorenzo Musetti affronta Kouamé a Lione.

Alle 19.30 appuntamento con la finale a squadre femminile dei Mondiali di ginnastica artistica, trasmessa da Rai Sport. Ricchissimo anche il programma del basket europeo, mentre la Champions League propone tra le altre Como-Manchester United alle 18.45 e Inter-Shakhtar Donetsk alle 21.00.

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Sport in tv oggi, mercoledì 21 ottobre

01.00 – BASKET (NBA) – New York-Philadelphia: diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go e NOW. Repliche su Sky Sport Basket alle 09.00, 13.15 e 22.30.

03.30 – BASKET (NBA) – San Antonio-Oklahoma City: diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go e NOW.

04.30 – TENNIS (WTA 250 Osaka) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis e, dalle 08.30 alle 15.00, su Sky Sport Uno; diretta streaming su SuperTennis+, Sky Go e NOW.

07.00 – TENNIS (WTA 500 Ningbo) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis e, dalle 08.30 alle 15.00, su Sky Sport Uno; diretta streaming su SuperTennis+, Sky Go e NOW. Errani/Paolini-Bucsa/Melichar-Martinez sarà il primo match alle ore 07.00.

08.30 – TENNIS (ATP 250 Almaty) – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno fino alle 15.00; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV. Darderi-Duckworth e Bellucci-Etcheverry sono indicati come primi match alle ore 08.30.

11.30 – TENNIS (ATP 250 Bruxelles) – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno fino alle 15.00; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

12.00 – TENNIS (ATP 250 Lione) – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno fino alle 15.00; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV. Musetti-Kouamé sarà il quarto match del programma e non inizierà prima delle ore 19.00.

15.00 – PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Sori Pool Beach-Vela Nuoto Ancona: non è prevista copertura tv o streaming.

17.00 – SCHERMA (Club League di spada 2026/2027) – Sorteggio della competizione: diretta su Assalto – La TV della Scherma, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

18.00 – BASKET (Eurolega) – Hapoel Tel Aviv-Virtus Bologna: diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go e NOW.

18.45 – CALCIO (Champions League) – Diretta Gol: diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport 251; diretta streaming su NOW e Sky Go.

18.45 – CALCIO (Champions League) – Como-Manchester United: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 253; diretta streaming su NOW e Sky Go.

18.45 – CALCIO (Champions League) – Lille-Galatasaray: diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254; diretta streaming su NOW e Sky Go.

19.00 – BASKET (EuroCup) – Tortona-Burgos: diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go e NOW.

19.30 – GINNASTICA ARTISTICA (Mondiali) – Finale della gara a squadre femminile: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay.

19.30 – BASKET (EuroCup) – Bourg-en-Bresse-Trento: diretta tv su Sky Sport 259; diretta streaming su Sky Go e NOW.

19.30 – BASKET FEMMINILE (EuroCup) – GEAS Basket-Panathinaikos A.C.: diretta streaming sul canale YouTube FIBA Basketball.

19.30 – BASKET FEMMINILE (EuroCup) – Nyon Basket Féminin-Magnolia Basket Campobasso: diretta streaming sul canale YouTube FIBA Basketball.

19.30 – PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – SS Lazio Nuoto-SIS Roma: non è prevista copertura tv o streaming.

20.00 – VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Busto Arsizio-Talmassons: diretta streaming sul canale YouTube della Lega Volley Femminile e su DAZN.

20.00 – BASKET (EuroCup) – Napoli-Tofas: diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go e NOW.

20.00 – BASKET (Champions League) – Reggio Emilia-Utena Juventus: diretta streaming su Courtside 1891 e DAZN.

20.00 – PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Rapallo Pallanuoto-L’Ekipe Orizzonte: diretta su FIN TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, disponibile anche su Amazon Prime Video e Samsung TV Plus.

20.00 – PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Nautilus Civitavecchia-Plebiscito Padova: non è prevista copertura tv o streaming.

20.00 – PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Pallanuoto Trieste-Energia Bogliasco 1951: non è prevista copertura tv o streaming.

20.30 – VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Bergamo-Milano: diretta streaming su DAZN.

20.30 – VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Firenze-Brescia: diretta streaming sul canale YouTube della Lega Volley Femminile e su DAZN.

20.30 – VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Novara-Consolini: diretta streaming sul canale YouTube della Lega Volley Femminile e su DAZN.

20.30 – VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Vallefoglia-Cuneo: diretta streaming su RaiPlay Sport 1 e DAZN.

20.30 – BASKET (EuroCup) – Maxima Roma-Venezia: diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Champions League) – Diretta Gol: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 251; diretta streaming su NOW e Sky Go.

21.00 – CALCIO (Champions League) – Inter-Shakhtar Donetsk: diretta streaming su Amazon Prime Video.

21.00 – CALCIO (Champions League) – Bayern-Arsenal: diretta tv su TV8 HD, Sky Sport Calcio e Sky Sport 252; diretta streaming su tv8.it, NOW e Sky Go.

21.00 – CALCIO (Champions League) – Real Madrid-Lipsia: diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport 254; diretta streaming su NOW e Sky Go.

21.00 – CALCIO (Champions League) – Aston Villa-Viking: diretta tv su Sky Sport Max e Sky Sport 255; diretta streaming su NOW e Sky Go.

21.00 – CALCIO (Champions League) – Real Betis-Feyenoord: diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su NOW e Sky Go.

21.00 – CALCIO (Champions League) – Sporting Lisbona-LASK: diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su NOW e Sky Go.

21.00 – CALCIO (Champions League) – Club Brugge-Lens: diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su NOW e Sky Go.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche mercoledì 21 ottobre prosegue la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV. La giornata propone anche due appuntamenti live: alle 17.00 il sorteggio della Club League di spada 2026/2027 su Assalto – La TV della Scherma e alle 20.00 Rapallo Pallanuoto-L’Ekipe Orizzonte su FIN TV. Gli appassionati possono seguire Sportface TV durante la giornata anche per approfondimenti, interviste, podcast e produzioni dedicate ai protagonisti dello sport italiano e internazionale.