Sci, Italia senza Goggia e Brignone: su chi puntare a inizio stagione

L’Italia femminile si trova orfana di due grandissime atlete come Goggia e Brignone: le Azzurre hanno comunque grandi campionesse su cui puntare ai Mondiali
L’avvio di stagione di Coppa del Mondo di sci alpino femminile si presenta con un quadro inedito per l’Italia. Le assenze pesanti di Federica Brignone, il cui rientro rimane incerto, e di Sofia Goggia, attesa forse solo per le gare veloci in Nord America, costringono la squadra a ridisegnare le proprie gerarchie. Tuttavia, il movimento azzurro vanta profondità e talenti pronti a raccogliere l’eredità delle veterane.
Il faro della spedizione è senza dubbio Laura Pirovano, fresca vincitrice della sfera di cristallo di discesa libera. La trentina affronterà l’annata con l’ambizione di difendere il titolo, puntando anche a un immediato ritorno alla competitività nel gigante, specialità in cui esordirà già a Soelden.
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Grande emozione accompagnerà il ritorno di Marta Bassino. La piemontese, dopo aver saltato l’intera scorsa annata e le Olimpiadi di Milano Cortina per un grave infortunio, è finalmente pronta a rimettersi gli sci ai piedi. Anche se il recupero della forma ottimale richiederà tempo, la sua sola presenza al cancelletto rappresenta una vittoria enorme.
L’Italia ha diverse campionesse che possono fare bene ai Mondiali
Nelle discipline tecniche, Lara Della Mea si conferma la punta di diamante, con una regolarità nel gigante che fa ben sperare per il primo podio iridato.
Infine, i riflettori sono puntati sulla giovane Anna Trocker, campionessa mondiale juniores di gigante, pronta a debuttare stabilmente tra le grandi della Coppa del Mondo con un talento cristallino da scoprire nel 2026.