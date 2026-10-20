Pallanuoto, il Settebello batte la Spagna a Napoli: vittoria di prestigio e segnali importanti

Il Settebello chiude con un successo di prestigio l’amichevole disputata a Napoli contro la Spagna, una delle nazionali più forti del panorama internazionale. Gli azzurri si sono imposti di misura al termine di una partita equilibrata e combattuta, utile soprattutto per testare condizione, automatismi e nuove soluzioni in vista dei prossimi appuntamenti ufficiali. Un risultato che conta poco per la classifica, trattandosi di un’amichevole, ma che può avere un peso importante sul piano della fiducia e della crescita del gruppo.

Italia solida nei momenti decisivi

La partita ha vissuto su un equilibrio costante, con il Settebello capace di reggere il ritmo imposto dagli iberici senza perdere lucidità. Nei momenti più delicati, l’Italia ha mostrato ordine difensivo e capacità di restare dentro al match anche quando la Spagna ha provato ad alzare intensità e pressione.

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Proprio la tenuta mentale rappresenta uno degli aspetti più positivi della serata napoletana. In una sfida dal punteggio sempre corto, gli azzurri hanno saputo gestire meglio gli ultimi possessi e sfruttare le occasioni decisive, portando a casa una vittoria che certifica un buon livello di competitività.

Un successo che fa morale verso i prossimi impegni

Al di là del risultato, la gara contro la Spagna ha fornito indicazioni utili anche sul piano tecnico. L’Italia ha potuto misurarsi contro una squadra di altissimo livello e verificare la qualità del proprio lavoro in entrambe le fasi.

Per il Settebello, quindi, Napoli rappresenta un passaggio positivo nel percorso di avvicinamento ai prossimi impegni internazionali. Battere la Spagna, anche in amichevole, resta un segnale comunque importante, anche perché gli Azzurri hanno dimostrato di poter reggere l’urto contro una delle avversarie più forti del mondo.