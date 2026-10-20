Mondiali di tiro 2026, Doha resta confermata ma l’ISSF prepara un piano B: sicurezza al primo posto

I Mondiali 2026 di tiro a volo e tiro a segno, in programma a Doha dall’1 al 14 novembre, al momento restano confermati. L’ISSF, però, sta monitorando con grande attenzione la situazione legata alla sede qatariota e non esclude la possibilità di trasferire la rassegna in un’altra location qualora emergessero criticità. La Federazione internazionale ha fatto sapere di essere in costante contatto con le autorità locali e di aver ricevuto rassicurazioni, ma parallelamente sta valutando anche un piano alternativo.

Sicurezza, continuità e regolarità: le priorità dell’ISSF

Il punto centrale è molto chiaro: l’ISSF vuole garantire che l’intera manifestazione possa svolgersi senza interruzioni, in condizioni di piena sicurezza per atleti, staff e delegazioni. La rassegna non assegnerà soltanto titoli e medaglie iridate, ma aprirà anche il percorso di qualificazione verso Los Angeles 2028, con i primi pass olimpici in palio.

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Proprio per questo, la Federazione non vuole correre rischi. Se le condizioni dovessero cambiare, il trasferimento in un’altra sede potrebbe essere preso in considerazioni in tempi rapidi.

Doha sotto osservazione

La situazione assume un peso ancora maggiore perché il Qatar, nelle settimane successive, dovrebbe ospitare anche altri grandi eventi internazionali, compresi i Gran Premi di MotoGP e Formula 1. Anche per questo le verifiche in corso rappresentano un test importante sulla capacità organizzativa e sulla stabilità del contesto locale.

Per il momento, duque, il Mondiale resta a Doha. Ma l’ISSF vuole farsi trovare pronta a ogni scenario. Il messaggio comunque è chiaro: la sede qatariota non è ancora in discussione, ma la priorità resta garantire sicurezza, regolarità e continuità alla manifestazione.