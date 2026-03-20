WTA Miami, Paolini soffre ma va avanti: eliminata Townsend

Jasmine Paolini non sbaglia e va avanti al WTA Miami: Taylor Townsend è stata eliminata in tre set dopo una buona prova

Nel tennis, come nella vita, non c’è niente di scontato. E stasera ce l’ha ricordato ancora una volta Jasmine Paolini. La tennista azzurra, tra le prime del ranking, arrivava sicuramente con i favori del pronostico al match contro Taylor Townsend, eppure a tratti ha sofferto il gioco dell’avversaria di oggi.

È partita meglio, conquistando il break per mettere il muso avanti, e poi ha chiuso il primo set con il punteggio di 6-3. Poi la situazione si è ribaltata alla ripresa con la grande reazione di Townsend, che ha lasciato solo un game all’azzurra.

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Infine, nel terzo set Paolini ha ripreso le redini della partita e ha vinto senza troppe difficoltà, nonostante l’inerzia della partita sembrasse cambiata. Il risultato finale è di 6-3 1-6 6-2 in un’ora e tre quarti di gioco.

Le statistiche e la prossima avversaria di Paolini

Le statistiche indicano la sofferenza provata dall’azzurra in alcune fasi del match. I punti vinti sono 75 per entrambe, ma con Paolini più cinica nei momenti decisivi. Quattro palle break sfruttate su 6 è un buono score a dispetto delle 6 su 9 concesse e annullate alla rivale.

Le due tenniste hanno dati piuttosto simili al servizio, anche se Townsend ha chiuso con più ace. Ma poco conta, ora si guarda avanti. Al terzo turno Paolini sfiderà la vincente del match tra la lettone Jelena Ostapenko e l’ucraina Dayana Yastremska.