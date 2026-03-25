WTA Miami, Errani e Paolini dominano: chi affronteranno in semifinale

Errani e Paolini vanno avanti al WTA Miami: è arrivata un’altra vittoria pesante in America. Ora sono direttamente in semifinale

C’è un pezzo di Italia che va avanti con grande orgoglio e abnegazione a Miami, anche tra le donne. Se da un lato, infatti, Jannik Sinner non ha sbagliato e ha conquistato la qualificazione contro Michelsen nella giornata di ieri, oggi è arrivata un’altra grande gioia grazie a Errani e Paolini.

Le professoresse del doppio femminile non hanno deluso neanche stavolta e hanno portato a casa un successo pesante con il punteggio di 6-3 6-1 contro la coppia formata dall’americana Asia Muhammad e dalla neozelandese Erin Routliffe. L’agonia sportiva delle avversarie è durata appena un’ora e cinque minuti di gioco.

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Troppo poco per pensare che ci siano state delle reali difficoltà per le italiane. Troppo poco per non guardare con grande fiducia alla prossima semifinale di Miami, e probabilmente anche alla finale.

Errani e Paolini verso l’ostacolo in semifinale: le avversarie

Mentre scriviamo, non si sa ancora chi saranno le prossime sfidanti di Errani e Paolini. Stasera alle 21.45 (ora italiana) si affronteranno la belga Elise Mertens e la cinese Zhang Shuai e la coppia composta dall’australiana Storm Hunter e dall’americana Jessica Pegula.

In ogni caso, almeno sulla carta le italiane possono avere i favori del pronostico. Troppo affiatate le nostre azzurre, troppo forti su questo campo per pensare di non arrivare fino in fondo. Ma si sa, il tennis è uno sport imprevedibile. E le partite bisogna giocarle, senza proclami.