MotoGP, Martin davanti a tutti nel warm up del GP di Francia: Bagnaia 19°, Bezzecchi 12°

Il pilota Aprilia chiude al comando a Le Mans davanti ad Alex Marquez e Raul Fernandez. Marc Marquez assente dopo l’infortunio nella sprint
Jorge Martin firma il miglior tempo nel warm up del Gran Premio di Francia della MotoGP, andato in scena nella mattinata di domenica 10 maggio sul circuito di Le Mans. Lo spagnolo dell’Aprilia, già vincitore della sprint race disputata sabato, ha fermato il cronometro sull’1:31.506.
Alle sue spalle chiude Alex Marquez con la Ducati del team Gresini, distante appena 17 millesimi, mentre il terzo tempo è di Raul Fernandez con l’Aprilia Trackhouse, staccato di quasi due decimi.
Distacchi ridotti nel gruppo alle spalle di Martin
Tempi molto ravvicinati nel gruppo inseguitore, composto da Diogo Moreira (Honda LCR), Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), Enea Bastianini (KTM Tech3) e Fabio Quartararo con la Yamaha.
Più indietro invece Marco Bezzecchi, leader del Mondiale, che chiude il warm up con il dodicesimo tempo.
Fine sessione complicata anche per Francesco Bagnaia, soltanto diciannovesimo. Il pilota piemontese scatterà comunque dalla pole position nella gara francese e sarà l’unico rappresentante del team ufficiale Ducati.
Marc Marquez torna in Spagna per l’operazione
Marc Marquez non prenderà parte al Gran Premio di Francia dopo la caduta nella sprint race di sabato. Lo spagnolo è rientrato in Spagna dove verrà operato al piede destro fratturato nell’incidente.
Il warm up si è disputato in condizioni di pista asciutta, ma per la gara è prevista pioggia, elemento che potrebbe cambiare gli equilibri sul tracciato di Le Mans.