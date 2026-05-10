Judo, Basile torna sul podio: argento al Grand Slam di Astana dopo tre anni

L’azzurro dell’Esercito sfiora l’oro nei -73 kg in Kazakistan. Quinta Giorgia Stangherlin, due quinti posti anche nella European Cup di Gori

Fabio Basile ritrova il podio internazionale al Grand Slam di Astana, tappa del World Tour di judo in programma in Kazakistan dall’8 al 10 maggio. L’azzurro dell’Esercito conquista la medaglia d’argento nei -73 kg al termine di una giornata di alto livello, fermandosi soltanto in finale contro il russo Lavrentev dopo quattro vittorie consecutive.

Per Basile si tratta del ritorno tra i primi tre in una competizione internazionale dopo tre anni complicati tra infortuni e problemi personali. Nel percorso verso la finale il judoka italiano ha superato Zilfikarov (RUS), Zhumageldin (KAZ), Mitru (MDA) e Mammadaliyev (AZE), arrendendosi soltanto all’ultimo atto.

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Basile: “Non ho mai mollato”

“Sono molto contento per la gara di oggi. Ho un pò di rammarico per la finale perchè mancavano soltanto 35 secondi e l’incontro sarebbe stato mio. Va bene così, ho passato anni veramente complicati tra perdite familiari importanti e infortuni gravissimi. La mia mentalità è sempre stata la stessa e non ho mai mollato. Sono andato avanti, ho affrontato ogni allenamento, anche quelli più duri. Se sono ciò che sono è soprattutto grazie all’Esercito Italiano, che mi ha sempre sostenuto nei momenti difficili, così come nei migliori esiti della mia carriera. In particolare, un ringraziamento al Comandante Claudio De Rosa e a Giuseppe Minissale, che sono sempre stati dalla mia parte.”

Stangherlin chiude quinta nei -70 kg

Sfuma invece il podio per Giorgia Stangherlin (Carabinieri), quinta classificata nei -70 kg. L’azzurra aveva iniziato bene il torneo battendo Narynova (KAZ) e Silva (BRA), prima dello stop in semifinale contro la francese Eme. Nella finale per il bronzo è arrivata poi la sconfitta contro l’olandese Van Dijke.

Questo il commento del direttore tecnico Raffaele Toniolo: “Un’altra gran bella giornata qui ad Astana per i colori azzurri. Un Fabio Basile stellare arriva in finale disputando quattro bellissimi incontri nel corso dei quali ha sempre ottenuto score positivi, con uno dei suoi cavalli di battaglia: de ashi barai. Peccato per la finale dove lo ha fermato il campione Europeo 2025 Lavrentev, che fino a 35 secondi dal termine perdeva di yuko ottenuto da Fabio su o uchi gari. Il russo recupera con uno yuko e poi al golden score mette a segno un ippon di ko uchi gari su un tentativo di ura nage di Fabio. Peccato per Giorgia Stangherlin che ha dovuto fermarsi al quinto posto dopo una bella gara. Anche per lei è comunque un’importante conferma, sempre ad alti livelli”.

Domenica ultima giornata ad Astana

Il Grand Slam di Astana si chiude oggi, domenica 10 maggio, con la terza e ultima giornata di gare. Sul tatami saranno impegnati Erica Simonetti (Esercito) e Tiziana Marini (Akiyama Settimo) nei +78 kg, oltre a Kenny Komi Bedel e Christian Parlati (entrambi Fiamme Oro) nei -90 kg. Le gare sono trasmesse in streaming sulla piattaforma Judo TV dalle ore 08:30.

European Cup di Gori: quinti D’Isanto e Bosis

Nella European Cup di Gori, in Georgia, quinto posto per Nicolle D’Isanto (Fiamme Azzurre) nei -63 kg. L’azzurra ha superato Tabolova (RUS) e Natelauri (GEO), fermandosi poi in semifinale contro Doig (GBR) e nella finale per il bronzo contro Sirindou (GRE).

Stesso piazzamento anche per Federico Bosis (Polisportiva Besanese) nei -73 kg. Dopo le vittorie contro Dzhmalov (RUS), Gogadze (GEO) e Goderdzishvili (GEO), l’italiano è stato sconfitto da Mosiashvili (GEO) e Shovlatov (GEO).